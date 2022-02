Mihai Bendeac a primit un portofel de la un fan! Ireal câți bani erau înauntru. După ce i-a numărat, starul de la Antena 1 a făcut ochii cât cepele

Mihai Bendeac a primit un portofel de la un fan! Actorul le-a dezvăluit fanilor, pe contul său de Instagram, câți bani erau înăuntru.

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Publicul îl cunoaște pentru rolurile din emisiunile de parodie ”Mondenii” (Prima TV) și ”În puii mei” (Antena 1). Pentru cea din urmă, Mihai Bendeac a fost actor și scenarist.

Vedeta a parodiat personaje celebre precum Gigi Becali, Corneliu Vadim Tudor, Ioan Becali, Florin Piersic sau Mircea Dinescu. A jucat pe scena Teatrului de Comedie, în numeroase piese, iar în prezent este jurat la emisiunea iUmor. Recent, însă, a jucat într-o piesă de teatru și a avut parte de o surpriză de proporții. Actorul a primit numeroase cadouri, dar unul dintre ele a fost ”cireașa de pe tort”. (NU RATA ȘI: DENISE RIFAI I-A SUCIT MINȚILE LUI MIHAI BENDEAC. “MAMĂ, CÂT DE BUNĂ E! ÎȚI VINE SĂ O IEI ȘI SĂ O…” + CÂTE RELAȚII A AVUT ACTORUL PÂNĂ ÎN PREZENT)

”Pe 16 februarie, atunci când a fost ziua mea, am jucat într-un spectacol și am primit câteva cadouri. Dar pentru că am rămas după în oraș, m-am gândit să las cadourile la teatru. M-am dus la portar și astăzi le-am luat. Și, printre altele, am primit un portofel. Băi. voi știți că atunci când dăruiești un portofel… e o tradiție din asta românească, să lași niște bani în portofel. 5 lei, 10 lei. Am trăit o experiență suprarealistă, pentru că astăzi m-am uitat în portofel și în portofel… Persoana care mi-a dăruit portofelul mi-a lăsat 20 de milioane. Nu reușesc să-mi aduc aminte cine mi-a dat acest portofel. Era într-o cutie și, în mod simbolic, erau 20 de milioane. Cadoul cred că era, de fapt, această sumă. Și pentru că nu avea unde să-i pună, într-un plic, mi-a cumpărat și un portofel”, a spus Mihai Bendeac pe contul său de Instagram.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre oferta primită de la șefii Pro TV-ului

Prima oară când șefii Pro TV-ului i-au făcut o ofertă lui Mihai Bendeac a fost anul trecut. A urmat a doua ofertă anul acesta, după ce Florin Călinescu a plecat de la ”Românii au talent” și a semnat cu Prima TV. Actorul a refuzat de fiecare dată să facă parte din trust.

Mihai Bendeac și-a motivat decizia vehementă în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță. (VEZI ȘI: CUM A REACŢIONAT MIHAI BENDEAC, DUPĂ CE DELIA I-A SPUS LA IUMOR CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ? SE SPUNE DESPRE EI CĂ SUNT CEI MAI BUNI PRIETENI)

”Mihai Bendeac: Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie.

Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu!”, a fost discuția între Mihai Bendeac și Cătălin Măruță.