Denise Rifai i-a sucit mințile lui Mihai Bendeac. “Mamă, cât de bună e! Îți vine să o iei și să o...” + Câte relații a avut actorul până în prezent

Mihai Bendeac o admiră pe Denise Rifai, actuala prezentatoare de la Kanal D. Nu doar profesional, ci și ca femeie, pe care o consideră sexy. Totodată, a actorul a dezvăluit că, până la momentul actual, a fost implicat în doar trei legături amoroase.

Invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Mihai Bendeac a acceptat să vorbească despre viața sa, ocazie cu care i-a lăsat pe toți cu gura căscată când a venit vorba despre Denise Rifai, jurnalistă la Kanal D.

“Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a spus Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, fermecat de Denise Rifai. “Mă îndrăgostesc tare de tot. Am avut doar trei relații mari și late”

În continuare, Mihai Bendeac și-a deschis sufletul și a vorbit despre legăturile amoroase pe care le-a avut până în prezent. Actorul susține că au fost doar trei, cea mai lungă întinzându-se pe durata unui singur an.

“Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!”, a mai dezvăluit Mihai Bendeac.

