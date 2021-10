Cine nu o cunoaște pe Denise Rifai? Dar cărei celebrități nu i-a fost măcar puțintică teamă atunci când a pășit în platoul ei de la Kanal D, când s-a așezat pe scaun și a privit-o în ochii pătrunzători, așteptând cele 40 de întrebări? Dintre cele mai incomode! Oameni de afaceri, politicieni, artiști – și lista continuă lung – i-au răspuns invitației și au deschis cutia secretelor în fața tirului lansat de jurnalista de la pupitru. A venit și rândul ei. CANCAN.RO a intervievat-o. Ce o sperie, cu ce se îmbracă? Dar are iubit? Răspunsurile încep să curgă…

CANCAN.RO: Te sperie valul 4 de COVID?

Denise Rifai: E îngrijorător ce se întâmplă cu această pandemie, crește alarmant numărul de cazuri cu această tulpină Delta, în spitale nu mai e loc pentru bolnavi… nici pentru cei cu Covid, nici pentru cei cu alte afecțiuni. E o realitate sumbră, care nu are cum să nu te împovăreze.

CANCAN.RO: Cum te protejezi de COVID?

Denise Rifai: Fac tot ceea ce ține de mine pentru a mă proteja si a-i proteja pe ceilalți. Și la birou, în platoul de filmare, lucrurile sunt foarte stricte, purtăm mască, păstrăm distanța, suntem atenți la igiena mâinilor, sunt dezinfectate regulat spațiile de lucru. Cei care au cum să lucreze de la distanță fac deja asta.

CANCAN.RO: Au fost oameni care au refuzat să vină în emisiunea ta din cauza pandemiei?

Denise Rifai: Noi facem totul pentru ca invitații să se simtă în siguranță atunci când ne trec pragul, iar până în acest moment au existat doar amânări ce țineau de agenda celor în cauză.

”Ador caii, mă simt liberă în compania acestor ființe!”

CANCAN.RO: Cum îți petreci timpul liber? Ce îți place să faci?

Denise Rifai: Atunci când am timp liber, îmi place să stau cu prietenii la o cafea, să povestim vrute și nevrute, să nu avem niciun fel de presiune. Mă relaxez ascultând muzică, dansând prin casă. Fac și mult sport, alerg prin parc. Echitația este un mod de relaxare foarte plăcut pentru mine, ador caii și mă simt liberă în compania acestor ființe atât de puternice și grațioase.

CANCAN.RO: Știi să gătești? Dacă da, ce îți place să gătești?

Denise Rifai: Știu foarte bine să spun altcuiva ce gust aș vrea să aibă un anumit preparat. Gătitul nu e punctul meu forte, așa că îi las pe alții care se pricep să fie chefi.

CANCAN.RO: Care e mâncarea ta preferată și de ce?

Denise Rifai: Ador mâcarea arăbească, este și simplă, și sofisticată, iar această sofisticare e dată de paleta variată de condimente. Bucătăria arăbească are preparate naturale, curate, nu foarte procesate.

Kebabul este preparatul meu favorit, dar vorbesc aici de rețeta clasică arăbească, de kebabul realizat preponderent din carne de vită în combinație cu aproximativ 20% carne de oaie. Salata de cimbru este și ea pe lista preferințelor mele. Dacă ar fi să numesc condimentul preferat, acela este cardamomul. După bucătăria arăbească, în clasamentul preferințelor mele se află cea grecească și italienească.

CANCAN.RO: Ești într-o formă fizică foarte bună. Cum te menții? Cât de des faci sport pe săptămână și cât de intense sunt antrenamentele?

Denise Rifai: Încerc să fac sport zilnic, sunt antrenamente care mă solicită atât cât să mă mențin la forma de acum, le fac nu numai pentru aspectul fizic, dar și pentru a fi zilnic într-o stare psihică bună și a fi cu energia la cote maxime. Acum, cel mai la îndemână e să alerg prin parc.

Cateva ture prin peisajul acesta ruginiu, de toamnă, în aerul înviorător, sunt suficiente ca să mă simt perfect.

”Mă îmbrac în funcție de starea mea de spirit!”

CANCAN.RO: Care este stilul vestimentar pe care îl preferi? Cum te simți cel mai bine îmbrăcată? Cât de des mergi pe tocuri?

Denise Rifai: Îmi plac ținutele elegante, feminine, dar și cele relaxate, sport. Port și deux pieces-uri elegante, dar și fuste mini în combinație cu sacouri, cămași. Ador negrul și albul, dar la fel de bine mă simt și în pasteluri sau culori tari. Când nu sunt în emisiune, unde ținuta este una sobră, rafinată, all black, mă îmbrac în funcție de starea mea de spirit sau de contextul în care trebuie să fiu. Ah, tocurile! Merg foarte des pe tocuri, acele high heels care ne pun pe noi, femeile, în valoare. O femeie pe tocuri este impunătoare, dar în același timp extrem de senzuală. E femeie la superlativ. Tocurile îți oferă o postură deosebită a corpului. Așadar, da, pantofii cu toc înalt au loc întotdeauna în garderoba mea.

CANCAN.RO: Cum te relaxezi seara, când ajungi acasă, după o zi de muncă?

Denise Rifai: Munca mea este bucuria mea, așa că și atunci când ajung acasă pot spune că mă și relaxez urmărind știrile, citind ce a mai apărut prin presa noastră și cea internațională. De asemenea, ascultând muzică și fredonând-o. Vorbesc cu familia mea și cu prietenii, mai aflăm unii de alții, ne updatăm cu planurile și viețile fiecăruia; ei contează cel mai mult pentru mine și pentru liniștea mea sufletească. Sunt genul de prietenă care, în toiul nopții, e acolo, pentru tine, dacă e nevoie. Și mă bucur că așa sunt și apropiații mei.

”Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri”

CANCAN.RO: Ce film ai văzut cel mai recent? Și împreună cu cine?

Denise Rifai: Am revăzut, recent, „Pasărea spin”, într-o zi de weekend în care mi-am permis să stau mai mult în fața ecranului. Dar pentru că timpul meu liber este destul de limitat, prefer să îl petrec cu apropiații…

CANCAN.RO: Ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a te cuceri?

Denise Rifai: În primul rând trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice.

CANCAN.RO: În podcastul lui Damian Drăghici ai spus că există un bărbat în viața ta. Cum a reușit să te cucerească?

Denise Rifai: Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta.

