Mihai Bendeac, episod halucinant. Ce semne îi făcea amanta bărbatului cu care purta un dialog, pe stradă

Mihai Bendeac a povestit un episod halucinant prin care a trecut! Celebrul actor a trăit o poveste scoasă din filme, în viața reală. Totul a început atunci când un bărbat l-a oprit pe stradă pentru a-i spune că soția lui îl apreciază foarte mult. Ceea ce a urmat este de-a dreptul uluitor!

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori din țara noastră. Prin urmare, celebritatea și talentul i-au atras foarte mulți fani. Astăzi vă aducem în prim-plan o situație demnă de filme. Totul a început atunci când actorul s-a întâlnit cu un bărbat, iar acesta a avut o cerere foarte simplă pentru el: să îi sune soția și să vorbească cu ea. Oare și amanta era fană?

În cadrul podcastului moderat de Bursucu, Mihai a povestit un episod de-a dreptul uluitor prin care a trecut. Totul a început atunci când un bărbat l-a recunoscut și l-a rugat să vorbească cu soția lui prin intermediul unui video call, aceasta având o profundă apreciere pentru celebrul actor. Totuși, ceea ce a urmat să zică soțul femeii l-a șocat. Bărbatul l-a avertizat pe Mihai Bendeac în legătură cu faptul că amanta lui se afla în mașină și l-a rugat să fie atent, pentru ca soția care se afla prin apel video call să nu o observe pe femeia din autovehicul.

„Acum o săptămână sau două, mă întorceam cu Ilona de undeva și am luat ceva de la o benzinărie. Când am ieșit, era un tip care a zis că soția mă iubește foarte mult și că mă roagă din tot sufletul, dacă poate să o sune cu un apel video că i-ar face o bucurie imensă. Îmi dă telefonul în mână și na, fiind artist, zic să prind puțin de lumină, era destul de întuneric. Am dat să mă întorc și văd că dintr-o dată mă întoarce și zice: „Nu, că se vede mașina în spate și sunt cu amanta.”, a spus Mihai Bendeac.