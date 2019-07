Mihai Bendeac își tunează mașina. Ce număr de înmatriculare are și de ce nu a vrut să o vândă: “Am început să plâng”

Mihai Bendeac a postat câteva filmulețe pe Instastory, în care arată tuturor că își tunează mașina și a povestit cum a vrut să o vândă, pentru că este mai veche. Nu a putut să facă acest lucru, deoarece este foarte atașat de ea, ba chiar a început să plângă când a găsit un cumpărător și trebuia să facă vânzarea.



Autoturismul este marca Land Rover și are numărul BEN, de la numele său de familie, Bendeac. “Mașina e veche, așa că am vrut să o vând. M-am înțeles cu cineva, însă până la urmă nu am mai dat-o, pentru că am început să plâng“, a povestit Mihai Bendeac pe Instastory.

Ce salariu câștigă Mihai Bendeac

Dănuț Bendeac arăta în declaratia lui de avere, depusă pentru anul 2016, că a primit un cadou de 365.060 lei (peste 81.000 euro) de la fiul său, sumă care provenea din contracte de drepturi de autor. Banii au intrat imediat într-un depozit deschis la o bancă din București. Tatăl lui Bendeac mai apare ca proprietar a trei autoturisme de lux, cu care de obicei este văzut actorul. Mihai Bendeac a trecut un apartament și o vilă din sectorul 3, pe numele mamei sale, Emilia.

”Părinţii mei se ocupă de gestionarea veniturilor mele, în exclusivitate. Am un card, pe care îl pierd la fiecare două luni, tata având mereu altul de rezervă, card pe care tata, din când în când îmi pune nişte bani”, a povestit amuzat Bendeac, completând: ”Pierd lucruri. Dacă îmi dai un ac şi mă laşi trei minute, l-am făcut dispărut. Nu pot să umblu cu buletinul sau cu permisul de conducere la mine, pentru că le pierd. Am doar nişte copii în maşină. Când văd acte, îmi transpiră palmele”.