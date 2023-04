Mihai Bendeac, luptă grea cu depresia! Actorul a vorbit deschis despre lucrurile prin ce a trecut: „N-am reușit s-o înving”

Depresia a ajuns să fie una din cele mai răspândite boli în momentul de față. Mulți se confruntă cu ea, iar printre cei care au dat lupte mari cu această afecțiune se numără și Mihai Bendeac. Actorul a suferit ani de zile de depresie și spune că nici acum nu a reușit să o învingă. Vedeta a vorbit deschis despre lucrurile prin care a trecut.

Deși în spațiul public apare mereu cu zâmbetul pe buze și pare că duce o viață roz, realitatea este alta în ceea ce îl privește pe Mihai Bendeac. De ceva timp acesta se luptă cu depresia, iar această confruntare nu a fost una tocmai ușoară. Actorul a trecut prin episoade negre, însă acum lucrurile s-au mai îmbunătățit. Chiar dacă nu a reușit să învingă total depresia, Mihai Bendeac a învățat să trăiască cu ea și să o țină sub control.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit viva.ro.

(CITEȘTE ȘI: ANTENA 1 NU-L IARTĂ PE BENDEAC! A PRIMIT LOVITURA DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ PLEACĂ LA PRO TV)

„Fiecare om trebuie să se lupte singur”

Mihai Bendeac spune că lupta cu depresia este una personală și fiecare om care se confruntă cu ea trebui să își găsească singur drumul spre mal. Bineînțeles că ajutorul venit din partea specialiștilor este unul necesare și folositor, dar în cele din urmă fiecare persoană trebuie să înțeleagă motivele depresie și să își găsească în el puterea de a depăși situațiile grele și de a privi cu pozitivism spre viitor.

„Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva.

Au fost situații în care am cerut ajutor, situații în care nu s-a putut altfel decât cu o anumită medicație, dar cred că rezolvarea ei cu adevărat sau acceptarea e o experiență personală și fiecare găsește un anumit drum către treaba asta. Din păcate, așa e, nu există rețete”, a mai spus Mihai Bendeac.

(VEZI ȘI: MIHAI BENDEAC, PRIMUL INTERVIU DUPĂ PLECAREA DIN ANTENA 1. CE SPUNE DESPRE VENIREA LA PRO TV+ DETALII DESPRE IUBITĂ)