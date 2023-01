Mihai Bendeac, momente critice! Mărturisirile pe care actorul le-a făcut despre mama sa. „Au vrut să ma omoare”

De ani de zile, Mihai Bendeac se află în lumina reflectoarelor și bucură publicul cu talentul său. Însă, fanii săi nu l-ar fi cunoscut astăzi, dacă destinul ar fi fost puțin mai neglijent. Mihai Bendeac a făcut câteva dezvăluiri din viața personală, povestind despre un eveniment care i-a salvat viața, iar actorul este cât se poate de recunoscător.

Mihai Bendeac a făcut unele dezvăluiri ce au surprins pe toată lumea. Actorul a povestit că inițial mama sa nu și-a dorit un copil, așa că s-a gândit să avorteze. A fost chiar la medic și era gata să ducă totul până la capăt, însă destinul a lucrat, iar medicul a convins-o să păstreze copilul. Astfel, Mihai Bendeac a ajuns pe lume. Fanii au fost surprinși să afle despre această mărturisire, având în vedere relația apropiată pe care actorul o are cu mama sa.

„Deci, aici este policlinica unde mama mea a vrut sa facă un avort, a vrut să mă avorteze. Îi datorez viața domnului doctor, că tu ai vrut să mă omori. Deci, domnul doctor, Dumnezeu să îl ierte, este mama mea și tatăl meu, pentru că părinții mei au vrut să mă omoare.

Lângă sfânta biserică. Fă-ți crucea să te ierte Dumnezeu. Uitați-vă la mine! Sunt eu om să-l omor? Și uite așa am ajuns eu, dragii mei, în viețile voastre, scăpând ca printre urechile acului, ca să spun așa! Și, astfel, o țară întreagă se poate bucura de talentul meu și de opera mea.”, a dezvăluit Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, drumul către celebritate

Acum, Mihai Bendeac este un actor și un om de televiziune foarte cunoscut și apreciat, însă, dacă nu ar fi avut sprijinul mamei lui nu ajungea aici. Vedeta a știut, încă de la o vârstă fragedă, care este calea pe care vrea să o urmeze, însă, tatăl său nu privea cu ochi buni decizia. În schimb, mama sa l-a susținut și a crezut în talentul său. Astfel, actorul a putut să își urmeze visul și le-a demonstrat tuturor de ce este în stare.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că, într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista YouTube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la situația salarială a actorilor de teatru, la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie”, povestea Mihai Bendeac în cartea sa.

