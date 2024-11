Mihai Bendeac și-a comandat două covoare de pe Temu. Ireal ce a putut să primească, de fapt: ”Sunt incredibil de prost”

Actorul Mihai Bendeac a trecut printr-o experiență cel puțin surprinzătoare în urma unei comenzi online plasate pe Temu. Iată ce a pățit acesta după ce a comandat două covoare!

Povestea a început atunci când artistul a decis să achiziționeze două covoare, atras de prețurile extrem de avantajoase, care păreau să fie rezultatul unor promoții. Prețul atractiv, de 180 și 240 de lei pentru fiecare dintre covoare, l-a convins să finalizeze comanda, deși site-ul era unul pe care nu îl mai folosea anterior.

După ce a plasat comanda, Bendeac nu a mai acordat mare atenție achiziției, iar produsele au fost date uitării. La aproximativ două luni de la momentul comenzii, actorul a primit o notificare prin e-mail în care era informat că produsele au ajuns într-un locker easybox și că pot fi ridicate. Acest detaliu i-a stârnit o oarecare suspiciune, întrucât părea puțin probabil ca două covoare să încapă în compartimentele standard ale unui astfel de punct de livrare.

„Nu știu dacă ați auzit vreodată, există un site care se numește Temu. Eu nu auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o situație. Am zis să îmi schimb și eu două covoare, de la living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut, instantaneu, două covoare exact cum voiam eu. M-am uitat la preț, unul era 180 de lei.

Celălalt, pentru că era mai mare, era vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Arătau extraordinar, eu nu auzisem nimic despre acest site. Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează ceva mai mult. Eu am uitat complet de această comandă, dar la un moment dat am intrat pe mail. M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazachstan”, a spus Mihai Bendeac, pe rețelele de socializare.