Mihai Bobonete e devastat! A murit pe 29 februarie: „Drum bun, frăţică”

Mihai Bobonete (43 de ani) este în doliu. Actorul din serialul Las Fierbinți – de pe Pro TV – deplânge moartea prematură a unui om drag sufletului său. Cu durere în suflet, juratul de la Românii au talent i-a transmis un ultim omagiu pe o rețea de socializare.

Mihai Bobonete, actorul din Las Fierbinți, este îngenuncheat de durere. Vedeta de la Pro TV a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni și a făcut anunțul pe o rețea de socializare. Este vorba despre Laur, alături de care mergea la pescuit și de care îl leagă o mulțime de amintiri și povești frumoase.

Mihai Bobonete, actorul din Las Fierbinți, este în doliu

În zorii zilei de 29 februarie 2024, Mihai Bobonete a primit o veste pe care și-ar fi dorit să nu o audă niciodată, sau cel puțin spera să fie o glumă, proastă, ce-i drept. Laur, unul dintre prietenii apropiați sufletului său, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. În memoria bărbatului, actorul din Las Fierbinți a publicat un mesaj emoționant – pe o rețea de socializare.

”Când aveam vreo 17 ani și stăteam pe malul Ialomiței prin ceața dimineții de vară, ținând bățul de stuf în mână și așteptând să plece carasul cu ea sau să o pună pe lat… uitându-mă la Laur, care avea telescopice de la București și mașina 4×4 a lui Miși, nu a lui, m-am gândit că ce băiat mișto e Laur și tot atunci mi-am zis în gând „bă, când o să fiu eu mare, așa vreau să fiu, ca Laur”. De atunci și până acum, am mult întâmplări frumoase trăite pe lângă Laur care mi-a și ne-a fost sprijin în vreme de rătăcire la început de drum.

Povești frumoase și amintiri minunate pe care astăzi le vom spune unul altuia la priveghi pentru că Laur a plecat acolo, unde sper să fie mai bine sau la fel de frumos precum a fost viața lui aici printre noi. Drum bun frățică… numai tu puteai să ai atât de mult bun simț, încât să nu ne amintim an de an de despărțire, altfel cum să mori în zorii zilei de 29 februarie… Rodi, Jung, Cătă… fiți tari!”, este mesajul pe care Mihai Bobonete l-a scris pe Instagram.

Cei mai empatici dintre utilizatorii Instagram, dar și apropiații care au avut ocazia să-l cunoască pe Laur, l-au susținut pe actor și l-au îmbărbătat cu mesaje înduioșătoare: ”Eu când am să mor sper să am un prieten care să scrie despre mine așa cum ai făcut-o tu pentru el”/”Doamne, nu pot să cred. Drum lin om bun”/”Sincere condoleanțe”/”Sincere condoleanțe familiei”/”Concoleanțe! Ne lași o amintire de neuitat. Să fii iubit acolo unde mergi”/”Laur, Laur al nostru ne-a lăsat și a plecat… ne-a lăsat… ne-a lăsat la 48 de ani. Nu o să-l mai vedem decât în poze”/” Condoleanțe și gânduri bune în aceste momente de mare încercare”/”Stimabile, ai darul cuvântului, am citit cu un nod în gât tot. M-ai transpus. Un om bun a plătit, condoleanțe familiei”, sunt doar o parte din mesajele de susținere.

