”Mihai Constantinescu a murit!” Știrea care a pus pe jar o lume întreagă

Știrea conform căreia Mihai Constantinescu ar fi murit… a șocat o lume întreagă! În ultima vreme, au tot circulat în presă știri despre moartea mai multor vedete, iar artistul a vrut să lămurească situația.

În vârstă de 72 de ani, Mihai Constantinescu a suferit un șoc atunci când a auzit ce știre falsă circulă despre el. În plus, celebrul cântăreț a fost bombardat de telefoane și mesaje din partea cunoscuților și fanilor, care voiau să știe că este bine, în viață. Și… azi, după săptămâni bune de la nefericita situație, el a vorbit detașat despre zvonul fals legat de moartea sa. (CITEȘTE ȘI: MIHAI CONSTANTINESCU A FOST RESPINS LA FACULTATE! CARE A FOST MOTIVUL)

„As vrea sa rog din toata inima pe acea persoana care probabil ma iubeste atat de mult, sa nu mai scrie pe Facebook ca a murit. Eu sunt bine mersi, sanatos. Este a doua oara cand este postata stirea aceasta. Vreau sa spun ca ma intalnesc cu oameni simpli pe strada carora le vine sa planga (…) As vrea sa ma intalnesc cu personajul care face povestea aceasta atat de urata, sa facem cunostinta si sa ii explic cu toata dragostea ca il iubesc enorm. Dar sa se linisteasca, ca traiesc, sunt viu! Multumesc vietii, sortii, luminii, ca exist”, a declarat Mihai Constantinescu.

Simona Secrier a fost acidă la adresa celor care răspândesc asemenea știri, mai ales că, în ultima vreme s-a scris despre multe vedete c-ar fi murit. Totuși, a dezvăluit frumoasa blondă, s-a și amuzat un pic când a auzit grozăvia.

“Pe mine m-a luat râsul, probabil că ei nu au altă plăcere decât acest lucru, de a răspânzi asemenea vești”, a declarat Simona Secrier în cadrul unei emisiuni.

Mihai Constantinescu, operat pe cord

La începutul acestui an, Mihai Constantinescu a fost supus unei noi intervenții pe cord. Artistul a slăbit în urma operaţiei, iar recuperarea nu a fost una uşoară. Însă, cea care i-a fost alături și l-a susținut necondiționat a fost Simona Secrier. (VEZI ȘI: MIHAI CONSTANTINESCU ŞI SIMONA SECRIER AU ANULAT NUNTA. „NE-AM GÂNDIT CĂ NU MAI E CAZUL!”)

„Mi-a fost foarte dor de voi. Trebuie să mulţumesc unor îngeraşi. Trebuie să îi mulţumesc medicului care m-a operat. (…) Am avut cam jumătate de an toate gândurile posibile şi imposibile, mai negre, mai negre, foarte negre, foarte roz, foarte colorate şi până la urmă am zis că sunt un om puternic, care atunci când vreau să fac ceva vreau, m-am decis să am hotărât să fac operaţia. (…) Recunosc că am slăbit, patru kilograme. Recuperarea nu este foarte simplă. Totul depinde de felul tău de a fi. (…) Doresc tuturor bărbaţilor să aibă măcar jumate şansă cât am avut eu. Simona e mai mult decât îngeraşii”, mai declara Mihai Constantinescu.