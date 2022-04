Ziua de vineri, 29 aprilie, marchează o premieră absolută – prima apariție într-un podcast a lui Mihai Gâdea, unul dintre cei mai cunoscuți moderatori de talk-show politic din România. Evenimentul special va începe la ora 19:00, pe canalul de YouTube “Altceva cu Adrian Artene”. Prezentatorul trustului Intact se „dezbracă” de secrete, iar abonații canalului îl vor putea asculta atingând subiecte ce țin de viața personală, inclusiv de hobby-urile pe care, susține chiar el, le trăiește la maximum.

Vedeta Antenei 3 vorbește, în exclusivitate, despre pasiunile mai puțin cunoscute pe care le are, dar și care, într-un fel sau altul, îl aduc și aproape de fiica lui. Sportul alb se află în topul preferințelor lui Mihai Gâdea, motiv pentru care fiecare finală disputată e trăită intens, indiferent dacă din fața televizorului sau din tribună.

Mihai Gâdea, într-o ipostază cum rar a fost văzut

Realizatorul TV e în atenția publicului de foarte mulți ani și chiar dacă și-a obișnuit audiența cu emisiuni din sfera politică, în timpul liber, Mihai Gâdea se „îndeletnicește” și cu alte activități. Tenisul, de exemplu, face parte din categoria sporturilor preferate, pe care alege să-l urmărească negreșit.

Mai ales că e o pasiune pe care o împărtășește cu fiica lui, fapt ce-i apropie și mai mult.

„Tenisul îmi place foarte mult. Am avut mulți ani, aproape a devenit o tradiție, să mă duc cu Karina, fetița mea, la final la Roland Garros, unde am avut ocazia, dar, în mod special, la finale sau meciuri foarte tari, unde jucau niște genii ale tenisului, cum s-a întâmplat să trăim în ultimii ani, am fost acolo. Și, și ea e fascinată! E o super-experiență!”, povestește Mihai Gâdea.

Realizatorul TV a atins și subiectul dezamăgirilor pricinuite de sportivii români, în special de Simona Halep, despre care recunoaște că, inițial, l-au durut, însă, a ajuns să le înțeleagă și să le accepte. Până la urmă acestea sunt etapele oricărei competiții.

Chiar și așa, finalele de meciuri sunt trăite la maximum: „La început sufeream (n.r.- când pierdea Simona Halep), între timp, cum să zic, trebuie să o accept și pe asta. Dar am momente când, uite, de exemplu, am fost la finala de la US Open, cu Emma Răducanu și finalul l-am trăit în picioare, răcnind, țipând, aruncând cu lucruri prin casă.

Îmi doream foarte mult să câștige, adică mi s-a părut wow că așa un copil și, într-un fel de-al nostru (…) Dar, uneori, le trăiesc, absolut, în pragul atacului cerebral”.

