Mihai Gâdea, la un pas de moarte! A fost salvat de Mircea Badea: ”Delira!”

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei”, de pe Antena 3, a fost la un pas de moarte, în urmă cu mai mulți ani. A fost salvat chiar de prietenii lui, Mircea Badea și Victor Ciutacu.

Dezvăluirea a fost făcută de Victor Ciutacu. Acesta a rememorat cumplitul eveniment într-un mesaj pe care i l-a trimis lui Gâdea, pe 10 ianuarie, când vedeta de la Antenă a împlinit 42 de ani.

„Cu domnul din imaginea alăturată mă cunosc (şi am început să colaborez) de vreo 14 primăveri. Am stat, ani de zile, mai mult decât umăr la umăr. Într-o perioadă complicată, marcată de ameninţări şi de acte represive manifeste ale mai-marilor vremii. Am ridicat, împreună, între altele, două televiziuni”, a scris Ciutacu.

„Mi-a ţinut spatele şi a garantat pentru mine când patronatul trustului începuse a pleca urechea la mâncătoriile de rahat ale binevoitorilor. El spune – şi o face public – că i-am salvat viaţa cândva, eu zic că doar l-am ajutat să nu moară. Am contat, mulţi ani, unul pe celălalt. Acum suntem, de mai bine de cinci ani, concurenţi. Şi, îmi place să cred, ne luptăm (cel puţin între noi) onest pentru publicul care aduce banii din care trăim”, a continuat Ciutacu.

După dezvăluirile făcute, Mihai Gâdea a reacţionat: “Victore, te iubeşte fratele tău! Mulţumesc! Da, chiar mi-ai salvat Viaţa cu Mircea în noaptea aia!”. “Ştii că aş face-o – Doamne fereşte! – oricând iar”, a răspuns Ciutacu.

Mircea Badea a confirmat episodul, într-o emisiune: „Am fost cu el la spital. Îi era rău şi delira. Tot timpul i se face lui rău. Are probleme cu bila”.