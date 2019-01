Mircea Badea dă de pământ cu Smiley! Vedeta Antena 3, mesaj pentru artist

După ce s-a spus că Smiley e dator vândut la stat, Mircea Badea dă de pământ cu celebrul artist!

ANAF continuă operațiunea de inventariere a artiștilor, iar potrivit unui document publicat de jurnalistul Rareș Bogdan, Smiley apărea ca datornic la stat cu o sumă considerabilă. Conform documentului, artistul ar avea de plătit peste 150.000 de lei, pentru depășirea plafonului TVA și nedeclararea veniturilor.

După informațiile apărute în presă, Mircea Badea dă de pământ cu Smiley! Prezentatorul TV a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

”Dacă s-a deschis sezonul la belit cântăcioși, sunt fan!”, a scris Mircea Badea.

Smiley a reacționat!

După ce s-a spus că ar fi vândut dator la stat, Smiley n-a stat cu mâine în sân și a reacționat. Prin intermediul avocatului său, artistul a clarificat întreaga situație.

”Pentru corecta informare a publicului in urma aparitiei in mass media a unui document intern din 08.01.2019, apartinand ANAF, din care reiese ca Dl. Andrei Tiberiu Maria, cunoscut publicului cu numele de ,,Smiley’’ ar datora statului roman suma de 168.000 de lei, dorim sa facem urmatoarele precizari :

Situatia la care se refera documentul intern al ANAF a avut loc in primavara anului 2015, cand in urma unei verificari facuta de ANAF, s-a constatat ca Andrei Tiberiu Maria ar fi trebuit sa colecteze TVA cu un an mai devreme decat a facut-o. Acest incident s-a datorat unor neclaritati in legislatia fiscala de la acea vreme si a opiniilor diferite pe acest subiect, dar in niciuncaz din dorinta de a se sustrage de la plata taxelor, situatia fiind solutionata tot in anul 2015.

La aceasta data, 10.01.2019, Dl. Andrei Tiberiu Maria NU datoreaza statului roman sume de bani, el avand achitate toate obligatiile fiscale catre bugetul de stat. Mentionam ca pana in prezent ANAF nu i-a comunicat niciun document Dlui. Andrei Tiberiu Maria, din care sa rezulte ca ar datora sume de bani bugetului de stat.

Pentru corecta informare a publicului Dumneavostra, apreciem ca s-ar impune publicarea acestui punct de vedere, care ar clarifica faptul ca situatia prezentata in documentul citat nu este de actualitate, fiind un incident intamplat si solutionat in anul 2015.

Cu consideratie,

Avocat Liliana Stoian, reprezentant conventional al Dlui. Andrei Tiberiu Maria”, a spus avocatul lui Smiley.