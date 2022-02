Mihai Iosif nu renunță după ce i s-a cerut demisia: „Am muncit din greu să ajung aici!”

Remiza din derby-ul de pe „Național Arena” cu Dinamo, scor 1-1, nu a fost pe placul fanilor Rapidului care au cerut demisia lui Mihai Iosif.

La finaul meciului, tehnicianul a afirmat că nu-și reproșează nimic și că nu va renunța la postul de antrenor al feroviarilor.

„Mă afectează foarte mult că mi s-a cerut demisia, pentru că Rapidul este casa mea. În acelaşi timp, îi înţeleg pe suporteri, că nu am câştigat de atât de mult timp, au făcut o atmosferă senzaţională. Mă afectează, dar încerc să rămân echilibrat şi să rămân drept. Eu ştiu că am făcut absolut tot ce am putut pentru Rapid şi fac în continuare. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut bine, dar nu merge treaba aşa cum ne-am fi dorit, am şi eu partea mea de vină. Patronul a spus, zilele trecute, a fost clar, dacă se va întâmpla ceva voi avea o discuţie cu dânsul şi nu e nicio problemă. Mă tot întrebaţi de un an de zile chestia asta. A spus patronul acum câteva zile că dacă se va întâmpla ceva că vom avea o discuţie şi nu va fi niciun fel de problemă. Eu am muncit din greu să ajung aici, este imposibil să ajung să renunţ eu. Dacă îmi va cere patronul, voi face asta. Îi înţeleg pe suporteri să fie supăraţi”, a declarat Mihai Iosif.

Echipa pregătită de acesta a ajuns la 9 meciuri consecutive fără victorie, şase egaluri şi trei eşecuri. Ultimele sale patru meciuri de acasă s-au încheiat cu acelaşi rezultat, 1-1. Cu 37 de puncte, feroviarii sunt pe locul 9 în Liga 1.