Mihai Mărgineanu a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2! Care este starea de sănătate a artistului

Mihai Mărgineanu a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. Acesta a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook și le-a împărtășit internauților simptomele pe care le-a avut și cum a rușit să scape de virusul care a făcut ravagii.

Se pare că în urmă cu o lună, în data de 15 aprilie, Mihai Mărgineanu a aflat că a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2. La început, artistul a avut parte de o formă ușoară, fără simptome violente, însă fiind un om precaut a mers la Institutul Matei Balș din Capitală pentru o evaluare. Medicii au constatat că starea acestuia este un stabilă așa că artistul a putut să se trateze acasă și nu a fost nevoie de o internare. (CITEȘTE ȘI: LUIS LAZARUS AR FI FOST INFECTAT CU VIRUSUL SARS-COV-2! CARE ESTE STAREA DE SĂNĂTATE A ACESTUIA)

„În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații. Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte plăcut impresionat de organizarea medical.”, a scris Mihai Mărgineanu.

„După aia mi-a fost rău”

Dacă la început artistul nu a resimțit prea mult prezența virusului în corpul său, ulterior a început să se simtă mai rău. Însă cu un tratament medical adecvat și cu odihnă, artistul a reuși să învingă virusul. (VEZI ȘI: ALEXANDRU ARȘINEL A SCĂPAT DE COVID-19. MAESTRUL S-A EXTERNAT DE LA „MATEI BALȘ”)

Mai mult, Mihai Mărgineanu a mai dezvăluit că și partenera lui de viață s-a confruntat cu virusul SARS-CoV-2, însă din fericire și în cazul ei situația a fost destul de ușoară.

„După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile. Dar am urmat un protocol medical, am dormit, am râs mult cu fii-mea și cu mama fii-mea, adică ea (că și ea a comis-o cu aceeași boală și același tratament).

După care ne-a trecut! În două săptămâni am plecat cu toate alea în ordine și cu masca pe meclă pe unde a vrut mușchiul nostru”, a mai spus Mihai Mărgineanu.

Sursa foto: Facebook