Mihai Mărgineanu, probleme cu banca! ANAF i-a pus poprire pe cont. “Nu e capăt de țară, dar…”

Mihai Mărgineanu nu are deloc liniște din punct de vedere financiar. Artistul s-a trezit cu conturile blocate de către ANAF, din cauza unor presupuse neînțelegeri. Din cauza unei “apăsări greșite de buton”, a pierdut o și sumă de bani.

„ANAF mi-a pus poprire pe cont. Întrucât eu plătisem banii pe care-i datoram statului, dar ei nu prelucraseră informația, am fost la sediul ANAF și am deblocat situația printr-o hârtie pe care am dus-o imediat la bancă. Banca mi-a deblocat contul, dar mi-a încasat 15 lei – executare poprire, 15 lei – sistare poprire.

Adică, au încasat 6 euro/sec pentru două taste apăsate și greșeala funcționarului public. Să mai ziceți voi că băncile suferă…! Nu e un capăt de țară, dar 6 euro înmulțit cu un milion de clienți fac ceva bănuți, ‘samoarafrantz`”, a scris Mihai Mărgineanu, pe rețelele de socializare.

A dat lovitura la 36 de ani!

Chiar dacă s-a lansat în muzică destul de târziu, la 36 de ani, Mihai Mărgineanu s-a remarcat prin versurile sale, dar şi prin tematica repertoriului său. Melodii precum “Gore din Chitila” şi “Mă iubeşte femeile” au ajuns preferatele unui public destul de larg, deşi la început au fost destinate doar unui cerc restrâns de prieteni. În ultima perioadă, s-a făcut remarcat şi ca actor, el jucând rolul unui simpatic hoţ beţiv în serialul “Las Fierbinţi”, de pe PRO TV.