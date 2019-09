Mihai Mitoșeru, blestemat de tatăl Cristinei, logodnica care a murit în accidentul de mașină

Deși a întâlnit-o pe Noemi și s-a căsătorit cu ea, sperând că vor forma o familie frumoasă, cu cel puțin un copil, se pare că Mihai Mitoșeru nu are deloc noroc în dragoste. Unii ar spune că este din cauza accidentului suferit în anul 2000, când logodnica lui la acea vreme, Cristina, și-a pierdut viața.

Tatăl fetei decedate a aruncat un blestem greu atunci asupra lui Mitoşeru, care urma să îi devină ginere peste câteva luni. “Să faci şi tu o fată, să o creşti şi să vină unul ca tine şi s-o omoare!”. Prezentatorul TV își dorește foarte mult copii, însă nu poate să se bucure de rolul de tată.

Oana Zăvoranu a recunoscut relaţia cu Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru și Oana Zăvoranu au încercat să aibă o relație acum câțiva ani. Cei doi au recunoscut târziu acest lucru, dar au dezvăluit adevărul despre lucrurile care i-au legat…



“Ne-am cunoscut în 2001. Mitoșeru s-a dus și acasă la Mărioara în calitate de curtezan… A fost o iubire platonică. Ba eram eu leșinată după el, ba el după mine. Ba îi căutam eu compania, mi-am făcut și abonament la sala la care mergea el, ba el… dădea tare piesa “Ochii tai – Holograf”, în mașină, să aud eu, melodia noastră… și tot așa”, a povestit Oana Zăvoranu.

“Când am terminat programul am rămas cu Oana. Am stat 6 ore în mașină, ne-am pupat, ne-am certat, ne-am bătut și am decis să ne căsătorim. Decizia a durat câteva minute, după care am stabilit să nu mai facem pasul, am rămas în relații, ne-am mai văzut apoi câteva săptămâni după care… iar nu ne-am mai vorbit”, a povestit Mihai Mitoseru.

După ce s-au despărțit, cei doi nu și-au mai vorbit vreme de câțiva ani, iar Oana a afirmat că s-a cuplat cu Pepe pentru a-l face gelos pe Mihai.

„M-am combinat cu Pepe ca să îl oftic pe Mihai”, a dezvăluit Oana Zăvoranu.