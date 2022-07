Mihai Mitoșeru, iubeşte din nou! Prezentatorul de la Kanal D este pregătit să ajungă în faţa altarului

Mihai Mitoşeru se bucură de o carieră de succes în plan profesional, însă nu a avut acelaşi noroc şi pe plan personal. Prezentatorul de la Kanal D a încheiat o relaţie de 14 ani în urmă cu mai mult timp, deşi atât apropiaţii acestuia, cât şi fanii se aşteptau ca cei doi să ajungă în faţa altarului. Se pare că în prezent, sorele a răsărit şi pe strada sa, iar vedeta iubeşte din nou. Ba chiar are şi planuri de căsătorie.

Mihai Mitoșeru este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din România. Acesta reuşeşte să facă show la fiecare apariţie pe micile ecrane, iar din acest motiv este urmărit cu drag de telespectatori.

Mihai Mitoșeru, iubeşte din nou!

În prezent, acesta se poate considera un bărbat împlinit, atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Vedeta Kanal D iubește de ceva timp și are numai cuvinte de laudă la adresa noii sale iubite.

Într-un interviu pentru Impact, el a vorbit, pentru prima dată, despre posibilitatea de a ajunge din nou în faţa altarului.

„Nu știu dacă mă inspir, știu cum e la nunți de 25 de ani pentru că am fost la filmări sau pentru că am prezentat nunți. Nunta mea o să fie cum vreau eu și cum vrea ea. Cum o să vrea ea, care o să fie ea.

Vreau să fac o nuntă, chiar dacă am divorțat, nu sunt din acela care zic că nu mă mai însor, din contră vreau să mă însor, vreau să fac nuntă.

Cred că îmi doresc mult și puțin. Îmi doresc puțin, în sensul că vreau o fată normală, dar pare că vreau mult în perioada asta. Chiar am cunoscut de curând pe cineva și e prea ok, prea normală, prea cuminte.

Mă tot gândesc că trebuie să îi caut un defect. Trebuie să aibă un defect, că e prea ok! Pare prea ok. Ne vedem de vreo două săptămâni, habar nu am ce va fi, dar e cum aș vrea eu o femeie să fie.

Habar nu am, timpul o să ne demonstreze ce se va întâmpla mai departe. Nu îmi propun nimic, nici că nu vreau să mă mai căsătoresc niciodată, dar nici că trebuie să fac nunta sâmbătă”, a povestit Mihai Mitoșeru pentru sursa citată.