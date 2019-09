Mihai Mitoșeru, primele declarații după anunțul divorțului de Noemi. “Voiam neapărat să face un copil, dar ea…”

După 13 ani de relație, Mihai Mitoșeru și Noemi au decis să divorțeze în fața notarului. Din câte se pare, relația dintre cei doi s-a degradat în ultima perioadă, iar tânăra a decis să părăsească căminul conjugal în urmă cu trei luni.

”Ce să spun? Este un final pentru mine. Nu știu dacă mai există cale de împăcare în acest moment, nici eu nu știu exact ce vreau. Să fiu sincer, este cazul să mă gândesc și la mine, nu doar la noi. Adică, eu, anul trecut, în septembrie, voiam neapărat să facem un copil. Ea s-a răzgândit brusc, pentru că până atunci voia și ea, și a vrut silicoane. Eu, ca un bărbat responsabil, am acceptat, mai ales că întotdeauna am vrut să o susțin în toate pe Noemi. Și-a pus silicoane, dar acum nu mai vrea… La un moment dat, din păcate, în viață, trebuie să o iei și de la capăt. O să divorțăm elegant, la notar, nu am nimic să spun rău despre Noemi. Este o parte importantă a vieții mele, dar acum o să vreau să fiu singur, să mă gândesc la mine, să mă regăsesc, să văd ce îmi va aduce viața,. Am multe proiecte, nu mă gândesc la alte lucruri. Noemi și cu mine suntem despărțiți de aproape 4 luni, ea locuiește cu mama ei și eu am obosit deja să tot spun că totul este bine între noi. Nu este deloc bine, iar acum era momentul să spunem STOP”, a spus Mihai Mitoșeru pentru wowbiz.ro.

S-au căsătorit în 2015!

Mihai și Noemi Mitoșeru erau de 13 ani împreună. În decembrie 2015 cei doi s-au prezentat în fața ofițerului Stării Civile. Noemi și Mihai Mitoșeru au tot amânat momentul în care să aducă pe lume un copil din cauza problemelor pe care le-au avut.

“Interzis” la copii în 2019

„Normal că vrem copii. O să îi și facem, asta e sigur. Dar, cel puțin anul acesta, Noemi nu va deveni mamă, asta e sigur. Nu are voie. Nu are voie să rămână însărcinată încă câteva luni bune. Adică, medicii au fost categorici în această direcție. Noemi și-a făcut implanturi cu silicon, anul trecut, și după o asemenea operație este recomandat ca măcat câteva luni să fie ”cuminte”. Așa că, cel puțin până în vară, nu va rămâne însărcinată, deci, anul acesta nu vom deveni părinți. Probabil vom avea bucuria la anul”, declara Mihai Mitoșeru, pentru o publicație din România.