Mihai Morar, mesaj emoționant pentru mama sa de ziua ei de naștere: ”Dacă nu eram al Mariei…”

Mare, sărbătoare, mare în familia lui Mihai Morar! Este ziua de nume a mamei sale, iar prezentatorul TV i-a transmis un mesaj extrem de emoționant.

Mihai Morar își sărbătorește astăzi mama! Prezentatorul TV și-a făcut bagajele și a plecat în Baia Mare pentru a fi alături de cea care i-a dat viață în această zi importantă. Mihai Morar a publicat pe contul său de socializare o fotografie în care apare alături de mama lui pe care o strânge în brațe și o sărută pe frunte. De altfel, i-a transmis și un mesaj extrem de emoționant. (CITEȘTE ȘI: MIHAI MORAR A DESCOPERIT UN MESAJ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, ÎN VACANȚĂ ÎN ITALIA: ”E SINGURA INSCRIPȚIE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE CARE AM GĂSIT-O”)

”Dacă nu eram al Mariei, eram al nimănui. Doar dragoste pentru Mama.”, a scris Mihai Morar pe contul său de socializare.

Mihai Morar, mesaje emoționante pentru părinții lui cu fiecare ocazie pe care o are

Mihai Morar își iubește extrem de mult părinții și cu fiecare ocazie pe care o are le transmite mesaje emoționante. Așa cum s-a întâmplat și în urmă cu ceva timp când i-a dat exemplu fanilor săi pe cei care i-au dat viață. (VEZI ȘI: MIHAI MORAR, ZI IMPORTANTĂ ÎN FAMILIA LUI! A FĂCUT ANUNȚUL ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP: “DE 12 ANI…“)

„DRAGOSTE ȘI PĂRINȚENIE. Pentru mamă și tată, centrul Universului e copilul. Pentru copil, centrul Universului e "mama și tatăl". Expresia absolută am citit-o zilele trecute: "De fiecare dată când se naște un prunc, se mai naște un centru al Universului." Iar acolo unde Universul își găsește punctul de sprijin, o fărâmă de lume se așează într-o Ordine, învingând Haosul. De ce vă scriu asta? Pare banal, dar toate studiile pământului spun că, indiferent de epocă sau civilizație, ADN sau educație, toți oamenii au nevoie de dragoste și apartenență. "Love and Belonging". Absența celor două duce, inevitabil, la suferință. Oricât de frumos ar suna în engleză "love and belonging", limba română are unul din cele mai frumose sinonime pentru "apartenență": părințenie. Cumva, cred, Cumințenia Pământului, dacă ea mai există, pornește de la Părințenie. Și, invers, necumințenia începe cu ne-părințenia. Și apoi ne-iubirea. Dez-ordinea. Deci Haosul. Trăiți în dragoste și părințenie. Cât mai puteți.", a scris Mihai Morar pe Instagram.