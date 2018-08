Mihai Morar a descoperit un mesaj în limba română, în vacanță în Italia: ”E singura inscripție în limba română pe care am găsit-o”

Mihai Morar se relaxează într-o vacanță binemeritată în Italia! Iar în timpul petrecut acolo, prezentatorul TV a descoperit singura inscripție în limba română existentă în Italia. (Cele mai bune oferte laptopuri)

În timp ce se plimba cu bicicleta pe malul lacului Garda din Italia, Mihai Morar a găsit un mesaj uriaş pe asfalt. Însă ce i-a atras atenția prezentatorului TV a fost faptul că mesajul era în limba română. Așa că s-a gândit să-l împărtășească cu fanii săi. (CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE MIHAI MORAR DESPRE EMISIUNEA "RĂI, DA BUNI!": SE TRANSFORMĂ ÎNTR-O RUTINĂ!")

”Fotografie făcută azi, pe malul lacului Garda, în Italia. Am ieșit din campingul din Desenzano la o cafea în Sirmione. Și am trecut cu roțile bicicletei peste povestea asta de dragoste imposibilă. “Asfalt Tango” am vrut să îi spun. Dar am dat o căutare pe google. Am aflat că e, de fapt, “Asfalt manea”. Șosele care vorbesc în versuri de manele. Nu săriți. Nu judecați. Dragostea e oarbă. Nu cunoaște gen…muzical. Și nici nu trebuie să știe carte. M-am plimbat mii de kilometri în ultima săptămână în Italia. E singura inscripție în limba română pe care am găsit-o. Leagănul “manelității” în leagănul latinității. Limbile popoarelor nu sunt universale, ci doar poveștile lor de dragoste. “…Te iubesc prea mult dar tu nu ma vrei pe mine nu”. Dragostea nu are semne de punctuație. N-are punct, n-are virgulă. Doar trei puncte de suspensie. Și nici alea nu le punem, de obicei, acolo unde trebuie.”, a scris Mihai Morar pe contul său de Facebook.

Mihai Morar și soția lui, unul dintre cele mai discrete şi mai solide cupluri din showbiz

Mihai Morar şi soţia lui, Gabriela, sunt unul dintre cele mai discrete şi mai solide cupluri din showbiz. S-au cunoscut în 2006, pe vremea când erau colegi la Radio 21. Au fost mai întâi amici, apoi iubiţi şi după doar şase luni de relaţie s-au căsătorit. La sfârşitul lui 2008, Mihai şi Gabriela au devenit părinţi de gemene. (VEZI ȘI: MIHAI MORAR, ZI IMPORTANTĂ ÎN FAMILIA LUI! A FĂCUT ANUNȚUL ÎN URMĂ CU PUȚIN TIMP: "DE 12 ANI…")

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ", a povestit Mihai Morar pentru viva.ro.