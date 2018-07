Mihai Morar a făcut unele dezvăluiri despre emisiunea pe care o moderează, ”Răi, da buni! (Reduceri mari la jocuri PC) Se pun, astfel, semn de întrebare, dacă vedeta are de gând să părăsească studioul, de la toamnă.

„Închidem cel de-al 11 sezon, sperăm să îl începem și pe al 12-lea, dacă nu pățim ceva în vacanță. Chiar dacă e una dintre cele mai frumoase meserii, tot se transformă într-o rutină. Maine dimineața la 5 plec, am vreo 1 400 de kilometri de condus. Vă mulțumesc mult pentru tot! Îmi rezerv dreptul să tac, o să las invitații să vorbească. Încheiem ceva frumos", a declarat Mihai Morar, înainte ca emisiunea să intre în "vacanță", până la toamnă.

Mihai Morar, dezvăluiri despre soția lui

El a povestit și cum și-a cunoscut soția și cum s-a ales cu o poreclă din partea acesteia. (CITEȘTE ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU, ÎN DIRECT CU MIHAI MORAR: ”FEREASCĂ DUMNEZEU!” ACCIDENTUL CUMPLIT LA CARE A FOST MARTORĂ)

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară. Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel. Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, a povestit Mihai Morar pentru viva.ro.