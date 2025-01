Mihai Morar, prima reacție după ce a fost dat în judecată de Tinu Vidaicu: ”Nu suport nedreptatea!”

Un nou scandal a izbucnit recent în lumea mondenă. Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu și membru în proiectul muzical Dirty Nano, a anunța că l-a dat în judecată pe Mihai Morar. Totul a început după declarațiile defăimătoare făcute de realizatorul de la Radio ZU în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, difuzată pe 21 decembrie 2024. Tinu Vidaicu și-a spus partea sa de adevăr, iar acum a venit rândul lui Mihai Morar să spună varianta sa. Ce reacția a avut omul de radio după ce a aflat că a fost dat în judecată?

Afirmațiile făcute de Mihai Morar, considerate defăimătoare de către Tinu Vidaicu, au avut loc imediat după un eveniment organizat de Dirty Nano în Oradea. În emisiunea sa, Mihai Morar a lansat o serie de remarci care au inflamat spiritele, numind proiectul Dirty Nano „o mizerie” și susținând că grupul „dă țeapă colaboratorilor”. Aceste declarații, spuse în direct, au atras rapid atenția lui Tinu Vidaicu și a colegilor săi, care nu au mai stat pe gânduri și l-au acționat în instanță pe Mihai Morar.

Așa cum spuneam, Tinu Vidaicu l-a dat în judecată pe Mihai Morar și a povestit în mediul online întreaga problemă (Vezi mai multe detalii AICI). După ce a văzut cele declarate de soțul Roxanei Ionescu și amploarea pe care a luat-o subiectul, Mihai Morar a intrat și el în luptă și a oferit o primă reacție.

Ei bine, se pare că procesul intentat de Tinu Vidaicu nu l-a mișcat deloc pe Mihai Morar, care a rămas ferm pe poziții și nu a ezitat să își exprime, din nou, părerea deloc bună despre membrul proiectului Dirty Nano.

Zeci de artiști din România au donat, mulți sub anonimat, pentru cazurile din OFB. Dintre toate aceste povești, singura poveste care l-a mișcat pe acest speculant a fost o opinie legată de proiectul lui muzical. Nu țin minte ca în 10 ediții de OFB respectivul să fie printre cei care au donat (și sau sub anonimat). Dar nu asta e problema”, a spus Mihai Morar.

De asemenea, Mihai Morar a punctat că l-a deranjat felul în care grupul Dirty Nano s-a comportat cu unul dintre colaboratorii săi din Oradea. Iar declarațiile sale făcute în timpul emisiunii au avut legătură cu acest subiect.

„Problema e că nu suport nedreptatea. Și cred că, sub umbrela unui nume comercial cunoscut în România, li s-a făcut o nedreptate unor oameni necunoscuți din provincie, care au avut doar bune intenții și au muncit pe rupte pentru un proiect.

O nedreptate am făcut și eu. Și îmi pare rău. Când am pronunțat Dirty Nano, m-am referit doar la Tinu Vidaicu. Dar îmi dau seama că l-am inclus pe nedrept pe George Hora, unul dintre cei mai mari compozitori din muzica românească a ultimelor două decenii. El e un artist, nu un speculant. Și am fost nedrept. Deci, cu avocați și procese peste mine, rămâne valabil: Dă banii la oameni!

P.S. Ca primul om care am difuzat acum mulți mulți ani, când nimeni nu știa ce e Dirty Nano, remix-urile proiectului la un radio național, nu am primit niciodată un Mulțumesc. Și asta pe lângă faptele relatate, spun multe despre caracterul unui om”, a încheiat Mihai Morar.