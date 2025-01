Mihai Morar, dat în judecată de Tinu Vidaicu! Motivul este halucinant: ”Dacă vom câștiga, toți banii îi vom dona”

Este scandal în lumea mondenă. Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu, și membru în proiectul muzical Dirty Nano, a decis să-l dea în judecată pe Mihai Morar. Totul a început după declarații făcute de realizatorul de la Radio ZU în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, difuzată pe 21 decembrie 2024. Ce anume l-a deranjat atât de tare pe Tinu Vidaicu încât să apeleze la justiție?

Afirmațiile făcute de Mihai Morar, considerate defăimătoare de către Tinu Vidaicu, au avut loc imediat după un eveniment organizat de Dirty Nano în Oradea. În emisiunea sa, Mihai Morar a lansat o serie de remarci care au inflamat spiritele, numind proiectul Dirty Nano „o mizerie” și susținând că grupul „dă țeapă colaboratorilor”. Aceste declarații, spuse în direct, au atras rapid atenția lui Tinu Vidaicu și a colegilor săi, care nu au mai stat pe gânduri și au acționat.

Într-o postare detaliată pe rețelele sociale, Tinu Vidaicu a explicat motivele pentru care a decis să ia măsuri legale împotriva realizatorului de radio. El a susținut că declarațiile lui Mihai Morar au fost făcute fără verificări prealabile și au fost influențate de spusele unuia dintre organizatorii evenimentului de la Oradea.

De asemenea, soțul Roxanei Ionescu a explicat pe larg și evenimentul la care face referire Mihai Morar. Mai mult, Tinu Vidaicu a subliniat că scopul procesului nu este unul personal sau financiar, ci vizează protejarea imaginii publice a artiștilor care ar putea fi afectați de afirmații nefondate, precum cele făcute de prezentatorul Radio Zu. Tinu Vidaicu a mai promis că în cazul în care câștigă procesul, orice sumă obținută va fi donată.

„Am decis că o să urmăm toate procedurile legale și o să lăsăm justiția să-și urmeze cursul, nu pentru a ne face publicitate, ci din spirit de colegialitate pentru toți artiștii din România care se pot afla în situația noastră. În care un mare influencer, o mare voce a României poate să denigreze fără nici o asumare, fără nici o verificare pe oricine. Nu credem că este normal, nu vrem să câștigăm niciun ban. Dacă vom câștiga, toți banii îi vom dona, poate chiar orașului faptelor bune.

Fain și simplu de ar fi așa toate în viață. Dar le complică… unii. Într-adevăr, în situația actuală, în care sunt atâtea atrocități, normal că nu contează speța noastră sau nu e atât de importantă. Dar vreau să o las aici, pentru că noi asta vom face. Nu vom mai insista pe acest subiect, nu vom intra în niciun joc.

În noaptea premergătoare emisiunii, am avut evenimentul la Hive. În noaptea respectivă, noi nu am aflat nimic, decât în ziua următoare, odată cu acest video. Tour managerul nostru a fost… nu a fost amenințat… Dar i s-a adresat acest investitor Bobo pe un ton amenințător și ne-a înjurat. De ce s-a întâmplat asta nu știu, dar cert este că am întrerupt orice colaborare cu brandul Hive din Oradea”, a mai spus Tinu Vidaicu, în mediul online.