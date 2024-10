Cum a slăbit Roxana Ionescu? “Mama natură” a încercat de toate până la această dietă: ”Am făcut injecții în burtă”

Roxana Ionescu a vorbit despre lupta sa cu propriul corp. Vedeta a mărturisit că încă de când era o adolescentă a avut tendințe de îngrășare, însă recunoaște că a avut impresia că poate evita adoptarea unui stil de viață sănătos. Crezând că prin mici ”scurtături” poate obține rezultate miraculoase, vedeta nu a ratat nimic. De la pastile de slăbit, la injecții.

Invitată în podcastul lui Robert Dobai, Roxana Ionescu a dezvăluit secretul din spatele unei siluete aproape perfecte. Soția lui Tinu Vidaicu a recunoscut că – atunci când era mai tânără – a încercat să fenteze dietele sănătoase cu tot felul de soluții ce promiteau miracole. A început să ia tot felul de pastile, însă fără efect. A încercat și anumite injecții dureroase în burtă, însă fără niciun rezultat. Citește și: Roxana Ionescu și-a deschis sufletul, are un vis, iar CANCAN.RO are declarații în premieră! “Mi-aș dori și mâine, dar…” + A rămas marcată pe viață

Le bifam pe toate de la alimentație, odihnă, sport, nu mai făceam sport (…) Am început să iau tot felul de pastiluțe, niciun efect, am început să fac injecții în burtă de mă învinețeam, mă dureau (…) Eu chiar credeam că am nevoie de energie și că energia vine din lucrurile alea care mă fac pe mine să mă simt bine”, a spus Roxana Ionescu, în podcastul lui Robert Dobai .

„Eu când eram mai mică, eram mai pufoasă. Nu pot spune niciodată că am fost foarte grasă. Nu am fost obeză sau ceva, dar eram o fetiță drăguță mai grăsuță. Într-adevăr, nu am realizat în momentul în care eu mă îngrășam pe zi ce trece și făceam totul ca să mă îngraș, adică nu ratam nimic.

După ce a încercat tot ceea ce a crezut că o poate ajută în lupta cu kilogramele în plus, Roxana Ionescu s-a lăsat pe mâna unui specialist. A început să meargă la sală și să urmeze un program alimentar strict. Dacă până atunci avea impresia că mâncarea este inamicul principal în dieta sa, Roxana Ionescu a reușit să-și schimbe credințele de până atunci și a urmat un regim alimentar cu 3 mese pe zi – din 5 în 5 ore.

După o perioadă a ajuns să mănânce doar două mese, iar de aproximativ 6 ani mănâncă o singură masă pe zi. Cu alte cuvinte, la acea vreme, vedeta a introdus postul intermitent în rutina sa fără ca ea să aibă habar de existența acestui.

”Nu mâncam cu sosuri, doar mâncare ”curată”, orice cât mai curat, iar o dată pe săptămână aveam voie să mănânc orice. După 6 luni am început să văd rezultate frumoase, începeam să arăt bine și corpul mi-a reacționat foarte repede. Am început să mănânc două mese pe zi. Nu mai simțeam nevoia să am 3 mese. De aproximativ 6 ani am ajuns să mănânc o singură masă pe zi, fără să știu de fasting. Am momente în care îmi aduc aminte că trece ziua și eu nu mănânc nimic. De ceva vreme am început să fiu și mai atentă la ce mănânc la acea masă pe zi, mai ales că am o viață activă.”, a mai spus Roxana Ionescu.