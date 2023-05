Roxana Ionescu și-a deschis sufletul, are un vis, iar CANCAN.RO are declarații în premieră! “Mi-aș dori și mâine, dar…” + A rămas marcată pe viață

Au trecut patru ani de când Roxana Ionescu a pierdut o sarcină cu doar trei luni înainte să nască. După perioada de doliu, în care a mers la psiholog și a căutat răspunsuri în rândul medicilor, fosta asistentă a lui Dan Negru a revenit în spațiul public, vorbind deschis despre trauma prin care a trecut. Într-un interviu amplu, acordat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, frumoasa blondină ne-a mărturisit că nu și-a pierdut speranța și că este convinsă de faptul că, într-o bună zi, într un viitor apropiat, va deveni mamă.

Roxana Ionescu a reușit să treacă peste drama suferită în urmă cu mai bine de doi ani, pierderea unei sarcini avansate, și este pregătită din nou, să devină mamă. Fosta vedetă TV ne vorbește, printre altele, și despre noua sa afacere, cu diamante, în care a intrat, recent, precum și despre viața frumoasă pe care o trăiește de când a lăsat în urmă capitala, pentru a-și urma soțul, în Timișoara. Mama Natură a rămas și acum cu porecla dată de Dan Negru, și ne spune tot aceasta, într-un amplu interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, prin ce momente penibile a trecut de-a lungul carierei sale în televiziune.

Cum a intrat în afacerile cu diamante

CANCAN.RO: Ne vedem după atâta timp, în București, tocmai într-un magazin de bijuterii… Cum ai ajuns în acest domeniu?

Roxana Ionescu: Nu suntem numai în București. Suntem în toată țara. Norocul face ca cei care dețin acest magazin să fie chiar din Timișoara, noul meu oraș, că cel natal rămâne tot Bucureștiul. Am început această colaborare frumoasă din martie. O să mă tot vedeți, nu cred că o să vă plictisiți, pentru că vom face numai lucruri frumoase.

CANCAN.RO: În ce constă implicarea ta?

Roxana Ionescu: În acest moment port cu mare mândrie bijuterii Sabrini ce mă fac să sclipesc la orice eveniment și nu numai. Pentru că le port în fiecare zi. Urmează probabil o bijuterie cu semnătura mea. Lucrurile vor avansa numai spre bine.

CANCAN.RO: Descrie-ne, te rog, ce porți la gât…

Roxana Ionescu: Port o bijuterie care m-a consacrat deja, una dintre preferatele mele. E plină de diamante, cum ne place nouă femeilor, să strălucim. Nu l-aș purta pe stradă, zi de zi. Dar acum se poartă combinațiile de elegant cu sport, iar dacă știi să-ți faci ținuta potrivită, cred că se poartă în orice moment. Nu sunt prețuri înfricoșătoare..

„Îmi va rămâne, toată viața, ca o semnătură”

CANCAN.RO: Ai propria ta colecție de diamante?

Roxana Ionescu: Da, am bijuterii cu diamante. Recunosc că de vreo șase ani au început să-mi placă foarte mult. Cred că odată cu vârsta a venit această plăcere. Și încerc să-mi fac o mini-colecție. Am inele, cercei, coliere cu diamante.

CANCAN.RO: Care ar fi bijuteria cea mai scumpă, cea mai importantă pentru tine din punct de vedere sentimental?

Roxana Ionescu: Din punct de vedere sentimental, inelul de logodnă, clar. După, bineînțeles, toate bijuteriile primite au ceva anume. Le-am primit la un eveniment special din viața noastră, sau de la o persoană dragă. De cele mai multe ori, soțul îmi face cele mai multe astfel de cadouri. De fiecare dată când primești o bijuterie, parcă trăiești momentul în care ai primit-o sau în care ai purtat-o prima dată. Așa cum mie, acum, acest colier care e prima bijuterie pe care mi-am ales-o de la Sabrini îmi va rămâne, toată viața, ca o semnătură.

Îi e dor de un platou TV

CANCAN.RO: Te-ai mutat de ceva timp în Timișoara… Cu ce te ocupi exact?

Roxana Ionescu: În Timișoara locuiesc și acolo-mi trăiesc viața, alături de soțul meu. Ne ocupăm de cele două cluburi pe care le avem și am mai dezvoltat și alte mini-afaceri mici pe lâng. Am foarte multă satisfacție, pentru că se întâmplă lucruri frumoase aici, la Timișoara, atât colaborări și businessurile familiei.

CANCAN.RO: Te tentează să te întorci în capitală?

Roxana Ionescu: Niciodată să nu spui niciodată, nu știi unde te duce viața. În urmă cu ani de zile spuneam că niciodată nu voi pleca din București și uite că m-am mutat. Și bine am făcut. În acest moment nu mă văd mutată, dar poate ne extindem, ajungem la un alt nivel și de ce nu, ne întoarcem în București..

CANCAN.RO: Sau poate o nouă emisiune TV te va face să iei această decizie…

Roxana Ionescu: Recunosc, mă mai trezesc din când în când cu emoția, ce dor îmi e de un platou TV, de o cameră de luat vederi, de un om care să mă filmeze și pe mine. Dar dacă s-ar putea să găsesc o portiță, să îmbin și viața mea din Timișoara, cu o emisiune TV, aș face-o cu mare drag. Recunosc, nu aș pleca într-un reality show, pentru că mi-e greu să las totul acasă. Dar de ce nu, o emisiune așa cum se filmau pe vremea mea, două – trei luni, cu pauze, doar în timpul săptămânii, iar în week-end să mă pot întoarce în Timișoara, ar fi minunat.

CANCAN.RO: Ce emisiune ți-ai dori?

Roxana Ionescu: Mi s-ar potrivi doar o emisiune de divertisment. Nu mă văd în alt loc. Mi-aș dori mult de tot o emisiune cu dans, o emisiune inter-activă, în care se râde foarte mult, care bucură oamenii. Nu-mi plac emisiunile în care depășim acea limită și ne ducem într-o zonă de puțină penibilitate.

Prin ce momente penibile a trecut

CANCAN.RO: Ai trecut prin momente hazlii în cariera ta, care acum ți se par penibile?

Roxana Ionescu: Da, cu siguranță, nu mă ascund după deget. Am avut mai multe momente penibile de-a lungul timpului. Momente când mi s-au rupt hainele în timpul dansului, momente în care m-am bâlbâit și m-am blocat și nu am știut cum să ies, să mă scot. Momente în care m-am simțit rău și n-am putut fi atentă la ce s-a întâmplat. Am intrat pe scenă, am avut blanc și am uitat tot dansul. Oamenii se bucură când văd că și ție ți se întâmplă anumite lucruri. Dar făcute voit, nu mai sunt de acord cu ele.

CANCAN.RO: Ți s-a propus să regizezi astfel de momente?

Roxana Ionescu: Nu, poate cel mult să joc într-o farsă de care știam. Dar n-a ieșit bine, și atunci m-au păcălit pe bune. Pentru că nu cred că sunt și actriță.

„Mi se spune că sunt o actriță bună”

CANCAN.RO: Nu te-a bătut gândul să fii și actriță?

Roxana Ionescu: Nu, cu toate că mi se spune că sunt o actriță bună. Dar nu sunt. Nu știu să mint. Tocmai de aceea, nu-mi doresc să joc niciun rol. Să mă arăt așa cum sunt. Cine te place, te place așa cum ești.

CANCAN.RO: Cine-ți spune că ești o actriță bună și în ce context?

Roxana Ionescu: Mama, tata, soțul uneori. Pentru că atunci când îmi doresc cu adevărat ceva, încerc toate metodele. Iar oamenii care mă cunosc, îmi zic: „tu acum ești o bună actriță”.

CANCAN.RO: Și obții întotdeauna ceea ce-ți dorești?

Roxana Ionescu: Nu chiar întotdeauana, dar de cele mai multe ori, da.

„Există viață și după televiziune”

CANCAN.RO: Care-i diferența dintre Roxana de acum, ca femeie de afaceri, și Mama Natură, la fel de frumoasă, dar mai copilăroasă, din emisiunile TV?

Odată cu vârsta, cu faptul că înveți mai multe de la viață, cred că-ți găsești și calea. Iar transformarea cred că a fost o trecere corectă, normală. O evoluție pe care pe mine mă bucură. Mă bucură faptul că am avut curajul să fac și un alt pas. Există viață și după televiziune. Toți avem anumite îndemânări la lucruri la care nu te gândești atunci când faci o emisiune TV. Cu siguranță putem face și altceva.

I se spune și acum „Mama Natură”

CANCAN.RO: Ți se mai spune Mama Natură?

Da, toată lumea. Dacă mi-e frică, de exemplu, că o să plouă la vreun eveniment de-al nostru, mi se spune „Ai măi, că tu ești Mama Natură”. Nu mă deranjează când mi se spune cu drag, ci atunci când mi se zice cu răutate. În rest chiar mă distrez pe tema asta.

CANCAN.RO: Îți amintești cine ți-a „făcut botezul”?

Da, nu o să uit niciodată. Dan Negru mi-a zis prima dată. Îl salut, nu l-am mai văzut de mult timp, chiar dacă este timișorean. Acum am făcut schimb de locuri, el s-a mutat în București. Dar eu, efectiv, Mama Natură, nu am fost niciodată. Eu făceam parte din echipa de dans, de balet. Aveam scenetele mele. Dar Mama Natură, cea care învârtea acel glob, nu am fost. Dar probabil faptul că natura m-a înzestrat atât de bine, încât să-i port și numele.

Cum reușește să se mențină la o greutate de 51 de kilograme

CANCAN.RO: Cât ai slăbit în ultimul timp?

De ceva timp, mă mențin la o greutate de 51 de kilograme. Mă ajută… Mama Natură, mă ajută Doamne, Doamne, conformația și poate genele de la părinți. Am și puțină grijă. Fac puțin sport, dar doar atunci când am ceva timp liber. Dacă nu, ies la alergat în jurul casei. Dacă azi mănânc mai mult, mâine mănânc mai puțin. Sau mai deloc. Sau trec pe salate. Dar tot timpul, teama să nu mă îngraș, teamă ce odată cu vârsta îți vine din ce în ce mai mult în minte, te face să fii echilibrată. Iar echilibrul este cel mai bun în orice.

CANCAN.RO: Mai ții legătura cu foștii tăi colegi?

Da, cu foarte mulți. Nu mi-am pierdut deloc prieteniile. Chiar dacă nu ne mai vedem așa des. Dar suntem foarte apropiați.

CANCAN.RO: Te referi în primul rând la finii tăi?

Sunt nașa lui Dani și a Gabrielei Oțil. Cel mai mult mă bucură prietenia noastră, care e una sinceră, veche. Nu sunt nașa copilului, dar de fiecare dată când avem ocazia mergem la ei și ne jucăm cu cel mic, e minunat. O dulceață de copil.

CANCAN.RO: Pe când Mama Natură va fi și…. mamă?

Mi-aș dori și mâine, dacă s-ar putea. Pe cât de curând posibil. Dar aici nu ține de noi.

Momentul trist, care i-a marcat viața

CANCAN.RO: Care a fost cel mai trist moment din viața ta? Dar cel mai frumos?

Cel mai trist moment, cel în care am avut cea mai mare pierdere, atunci când am pierdut sarcina la o perioadă destul de înaintată. Ce mă bucură cel mai mult e că am depășit acel moment, că putem vorbi despre acest lucru și că încercăm din nou. Iar cel mai frumos moment, cel în care mi-am cunoscut cu adevărat iubirea, și că acum, după zece ani, vorbesc cu același entuziasm despre asta.

CANCAN.RO: Cum ți-ai cunoscut soțul? Și ce vă ține așa uniți în prezent?

Cred că așa a trebuit să fie. Cred foarte mult în lucrurile care trebuie să se întâmple, că așa e scris undeva, acolo. Eu eram cu jobul, în Timișoara, fix la clubul soțului meu. Și, a fost ceva.. Ce ne ține uniți… Cred că unde suntem sinceri unul cu celălalt, vorbim orice ne deranjează, discutăm. Este cel mai important într-o relație. Și ne oferim libertatea și încrederea unul față de celălalt, astfel încât să nu stăm cu gândul ce face celălalt, când nu suntem împreună.

Despre scenele de gelozie în cuplu….

CANCAN.RO: Există momente de gelozie în relația voastră?

Cred că s-au depășit. Au fost la început. Tinu a fost un pic mai gelos. Eu eram cea care făceam naveta și aveam tot felul de joburi, neînțelese sau necunoscute în momentul respectiv de către Tinu. Iar gelozia intervenea. Dar mă simțeam bine.

CANCAN.RO: Ți-a cerut să renunți la un astfel de job?

Nu, niciodată. A fost o gelozie în limitele bunului simț, în limite normale. Cu toții suntem geloși, dar unii ținem mai mult în noi. Tinu spunea. Eu poate eram geloasă, dar nu spuneam. Lăsam să văd. Până nu eram eu sigură, nu ziceam nimic. Dar e minunat și doresc cuplurilor să se înțeleagă și să urmeze sfaturile astea pe care nu eu le-am inventat sau descoperit, care sunt de când lumea și cred că sunt o fundație și o bază sănătoasă într-o relație.

