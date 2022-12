Roxana Ionescu se întoarce pe micile ecrane? Ce condiţie a pus ”Mama Natură”

Roxana Ionescu s-a retras de mai mulţi ani din lumina reflectoarelor. „Mama natură” aşa cum mai este cunoscută de public a fost o prezenţă extrem de apreciată pe micile ecrane, din acest motiv mulţi se întreagă dacă se gândeşte să mai revină în TV. Recent, blondina a răspuns acestei întrebări în cadrul unui interviu.

Este cunoscut faptul că Roxana Ionescu a fost implicată în diferite proiecte de televiziune, iar de la primele sale apariţii a reuşit destul de repede să intre în sufletele celor care au urmărit-o. Şi-a încheiat activitatea pe micile ecrane de mult timp, dar cu toate acestea cei care o iubesc vor să o vadă din nou la TV.

Se pare că „Mama Natură” nu spune „nu” unui nou proiect, însă în cazul unei propuneri, Roxana are și câteva condiții, despre care a vorbit, extrem de hotărâtă.

“Habar nu am și niciodată nu o să mai spun niciodată. Am spus de foarte multe ori, nu neapărat cu treaba asta, am spus așa, în general, în viață: “Eu? Niciodată nu o să fac treaba aia!” Și am făcut. Depinde de televiziuni, depinde dacă mi se va oferi ceva ce pot să fac, dacă o să îmi permită timpul, dacă o să îmi permită distanța.

Dacă astrele se aliniază, cu siguranță o să mă mai vedeți la televizor. (…)Un proiect care să se filmeze în maxim 3 luni și care să nu fie chiar zi de zi. Acum, ca și content să zic acum, habar n-am. Dacă aș știi exact ce merge și ce ar prinde publicului, aș propune eu, aș vrea să fac asta. Ceva de divertisment, clar, ceva care să nu fie zilnic și nu mai mult de 3 luni.”, a declarat Roxana Ionescu, pentru Ego.ro.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu îşi doresc să devină părinţi

În urmă cu doi ani, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu urmau să devină părinți, însă, din păcate, vedeta a pierdut sarcina. Deși a fost un moment greu pentru ea, Roxana Ionescu și-a găsit puterea să meargă mai departe, iar acum își dorește să rămână din nou însărcinată.

Mai mult, în prezent, aceştia au recunoscut că sunt puțin mai superstițioși în ceea ce priveşte subiectul despre mărirea familiei, având în vedere întâmplarea nefericită pe care au trăit-o.

„Oricum… V-ați prins din context despre ce este vorba. Dat fiind faptul că în istoric s-au întâmplat niște lucruri suntem acum mai superstițioși ca să zic așa, dar… Preferăm să nu discutăm. Să avem familia sănătoasă. Prietenii cât mai fericiți, să avem cât mai mulți prieteni și să ne distrăm cât mai tare. Să ne distrăm cel puțin ca anul trecut”, a spus spus soțul vedetei.