Mihai Morar vorbește deschis despre anxietățile sale: “Am teama de a fi aruncat în stradă!”

Mihai Morar este recunoscut drept cel ce a pus bazele „Radio Zu”, alături de colegul său „matinal”, Daniel Buzdugan. Chiar dacă acum moderează și un podcast cu audiență crescută, Morar recunoaște că în continuare se simte nesigur pe sine, dar și pe calitatea muncii sale. Acesta se teme că într-o zi nefastă ar putea fi îndepărtat de la cârma radioului pe care chiar el l-a înființat. CANCAN.RO a obținut în exclusivitate declarațiile vedetei cu privire la temerile și anxietățile care nu îi dau pace.

Longevitatea în câmpul muncii jurnalistice pare să nu îi garanteze liniștea fostului prezentator de la Antena Stars. După ce recent emisiunea televizată pe care o găzduia a luat sfârșit, Mihai Morar a început să realizeze podcast-ul “Fain & Simplu”, unde invitați care mai de care trec prin filtrul întrebărilor „matinalului „de la „Zu”.

Cu toate acestea, Mihai Morar declară că există câțiva potențiali interlocutori pe care și-ar dori „să îi descoase”, dar pe care nu a avut curaj să îi contacteze. Motivul? Teama de a nu fi refuzat sau invalidat!

“Am teama de a fi aruncat în stradă!”

Problemele crainicului de la radio par să provină din copilărie, aspect pe care Mihai Morar îl conștientizează, ducând o luptă cu sinele. Moderatorul pune temerile actuale pe seama comportamentului pe care mama sa îl avea în copilărie. Mihai Morar recunoaște faptul că nu se simțea încurajat de către părintele său, ba din contră, “i se puneau bețe în roate” când venea vorba de clădirea încrederii de sine:

“Eu n-am talent, n-am niciun talent, dar am darul ăsta sau mi l-am educat, de a asculta oamenii, știu să îi ascult până la capăt, nu îi întrerup la virgulă.

Am o grămadă de anxietăți. Să nu mă dea afară! Până acum vreo doi ani aveam treaba asta, să nu mă dea afară de la radio, în general asta cu sentimentul ăsta al eșecului, a fi aruncat în stradă, pentru că vine din copilărie. Când eu am auzit chestia asta și cred că toată generația mea a auzit asta de la părinți, “O să ajungi să cureți veceuri, o să ajungi să mături străzile!”. Nu că ar fi rușinos asta, și dacă ajungeam, ce, făceam ceva decent, onorabil. Că o să ajung ultimul om îmi mai spunea maică-mea și am trăit și trăiesc și acum cu frica asta, să nu fiu exclus, să nu fiu dat afară, să nu fiu validat!”

“Cum să aleg între ceva ce mă reprezintă la fel de mult!?”

Pus într-o situație ipotetică să opteze pentru unul dintre cele două mari proiecte ale sale, vedeta de la „Zu” a recunoscut că i-ar fi foarte greu, ambele emisiuni pentru că acestea reliefează diferite ipostaze ale eului creator propriu:

“Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani când aveam emisiunea de la tv și emisiunea de la radio, aș fi zis clar că emisiunea de la radio, pentru că emisiunea de la tv nu a fost copilul meu, eu am fost doar o bonă acolo, dar am avut grijă de ea niște ani mulți, vreo 13 ani. Podcast-ul este copilul meu, adică ideea mea, la fel cum radioul e ideea mea, e numele meu, tot ceea ce înseamnă Radio Zu s-a născut din nebunia a doi oameni, Buzdu și Morar, deci e copilul nostru. Podcast-ul e copilul meu, cum să aleg între ceva ce mă reprezintă la fel de mult, sunt două fețe ale mele! “, ne-a mai declarat vedeta în exclusivitate.

Sursă foto: instagram.com