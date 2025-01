Mihai Petre, dezvăluiri din culisele noului sezon ”Te cunosc de undeva”! Cine o înlocuiește pe Andreea Bălan și ce vedete noi vor concura!: ”Eu știu lista”

Mihai Petre s-a numărat printre vedetele prezente, zilele trecute, la evenimentul de lansare al celui de-al doilea sezon Power Couple, care se difuzează la Antena 1 de luni până miercuri, de la 20.30 . Coregraful și soția lui, Elwira, au participat în urmă cu 4 ani la cel mai dur reality show din România, întorcându-se acasă cu marele premiul, respectiv 30.000 de euro, pus în joc în cel de-al patrulea sezon Asia Express. Iată că experiența l-a marcat atât de tare, încât nu e pregătit să își testeze limitele și la Power Couple, unde se rezumă, potrivit declarațiilor sale, la statutul de telespectator. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Mihai Petre ne-a vorbit despre obiectivele lui din acest an, dar și despre schimbările din noul sezon “Te cunosc de undeva”, după plecarea Andreei Bălan. Coregraful își păstrează scaunul de jurat, așa că în continuare va analiza la sânge prestațiile concurenților, care au fost aleși pe sprânceană, tocmai ca show-ul transformărilor să își păstreze poziția de lider. Mihai Petre ne-a mărturisit că lista e deja gata pentru noul sezon!

Mihai Petre păstrează ștacheta sus din punct de vedere professional, dorindu-și să transmită cât mai multor oameni pasiunea pentru dans, dar și de a scoate noi campioni. După cum se vede și televiziunea i se potrivește și se simte ca peștele în apă la masa juriului de la “Te cunosc de undeva”. Dincole de aceste proiecte, familia rămâne prioritatea numărul unu pentru el și în acest an.

Mihai Petre: “Încă nu sunt pregătit pentru încă un reality show”

CANCAN.RO: După Asia Express, te tentează un nou reality show? Suntem la evenimentul de lansare Power Couple sezonul 2.

Mihai Petre: Încă nu sunt pregătit pentru încă un reality show. Mi s-a mai pus întrebarea asta. Rămâne de văzut. Nu, abia aștept să mă uit pentru că se anunță din nou un spectacol extraordinar Power Couple, însă personal îmi doresc să fiu spectator.

CANCAN.RO: De ce spui că încă nu ești pregătit? Te-a marcat Asia Express?

Mihai Petre: Pe cine nu marchează Asia Express?! Bineînțeles că da. Nu, e ok, sunt bine. Abia aștept să mă uit cu o pungă de floricele în mână la Power Couple.

Ce sporturi preferă Mihai Petre în timpul liber

CANCAN.RO: Ce obiective ai pentru acest an? Fiecare își face un plan pentru noul an.

Mihai Petre: Da, mă gândeam la asta, știi cu sălile de sport că sunt pline acum pentru 2 săptămâni, dar n-am avut niciodată obiectivul ăsta în cap de listă. Obiectivul pentru 2025 este să mă bucur cât mai mult de ceea ce am, în continuare să petrec timp cu familia, pentru că 2024 a fost un an în care am petrecut foarte mult timp cu familia și să fiu din ce în ce mai mai implicat, dar așa cu blândețe și cu limită în proiectele profesionale pe care le am. Să fac cât mai mult bine în jur, să distrez cât mai multă lume cu emisiunile în care particip, să construiesc cât mai multe perechi de campioni, să învăț cât mai multă lume să lanseze pentru că dansul are foarte multe beneficii și cam atât. Să fac bine în jur, cam asta ăsta e proiectul pe 2025.

CANCAN.RO: Ce hobby-uri ai? În afară de dans, care este o pasiune pe care ți-ai transformat-o în job.

Mihai Petre: Îmi place să fac sport, îmi place să alerg, să merg la snowboarding și îmi place să mă dau cu motocicleta. Cam astea sunt hobby-urile mele. Orice tip de mișcare, fie că vorbim de alergare, de înot, asta îmi place să fac.

Mihai Petre despre noul sezon “Te cunosc de undeva”: “Eu știu lista. E impresionant ce va fi acolo”

CANCAN.RO: Urmează un nou sezon “Te cunosc de undeva”. La ce să ne așteptăm?

Mihai Petre: Pot să vă spun care sunt concurenții! (râde) Asta rămâne să descoperiți. Îmi cer iertare. Nu e momentul.

CANCAN.RO: Sunt schimbări și la masa juriului.

Mihai Petre: Da, cred că mă voi muta mai la dreapta sau mai la stânga, am auzit și eu. Nu știu dacă pot să comentez despre asta și în ce măsură. Vor fi schimbări și ăsta e un lucru firesc în show-ul ăsta. Show-ul ăsta e despre transformări și e un show viu în care se întâmplă lucruri surprinzătoare, neașteptate. Vor fi schimbări de dinamică, vor fi schimbări și la masa juriului, în interacțiunea dintre noi. Vor fi concurenți noi. Eu știu lista, dar nu o voi spune. E impresionant ce va fi acolo!

CANCAN.RO: Cum a fost despărțirea de Andreea Bălan?

Mihai Petre: Mie nu-mi plac, în general, despărțirile. Despărțirile au așa un soi de … Și despărțirea de petrecerea asta… se încheie ceva. Sunt firești în viață, adică întotdeauna încep lucruri, se transformă lucruri. În televiziune chestia asta e un lucru firesc, deci ca orice despărțire.

Foto: Instagram

