Mihai Petre provoacă un conflict de proporții între Antena 1 și PRO TV. Care e diferența între Survivor și America express

Mihai Petre a dat cărțile pe față și a vorbit despre diferențele dintre Survivor România de la PRO TV și America Express de la Antena 1. Coregraful și-a dat cu părerea despre emisiunile cu care televiziunile de la noi vin și se prezintă în fața telespectatorilor.

Mihai Petre a fost vedetă PRO TV multă vreme, devenind cunoscut odată cu prezența lui la „Dansez pentru Tine”. Au urmat alte emisiuni la care a participat, însă niciuna nu s-a comparat cu experiența de la Asia Express, de la Antena 1. Coregraful și soția lui au ieșit învingători, câștigând sezonul 4 al show-ului. De atunci, lucrurile au mers ca pe roate pentru omul de televiziune și iată că astăzi este jurat la „Te cunosc de Undeva”. Acum, dansatorul pare să întoarcă armele împotriva celebrului show de la PRO TV, Survivor România.

Mihai Petre rupe tăcerea despre Survivor România

Mihai Petre a vorbit deschis despre diferențele dintre cele două show-uri: Survivor România de la PRO TV și America Express, noul format, de la Antena 1. Dansatorul a fost prezent în podcastul lui Radu Țibulcă, unde a făcut dezvăluiri bombă despre emisiunea realizată de Mona Segall.

„Dacă tu rezonezi cu o anume echipă… la mine despre asta a fost vorba. Nu a fost vorba despre un post sau altul de televiziune. A fost despre oameni. Am fost și m-am întors. Pentru că au fost proiectele. Da, m-am întors la Românii au talent, pentru că e un proiect de-o viață. Atunci când am luat o decizie a fost emoțională (n.r. se referă la mutarea la Antena 1, după sfârșitul emisiunii Dansez pentru tine). Am vrut să fiu alături de Mona Segall, în momentul ăla. Am învățat enorm de la Mona”, a ținut să spună coregraful.

Mihai Petre este de părere că reality show-ul America Express (fostul Asia Express) este cea mai bună emisiune din România. „America Express e cel mai bun reality posibil în momentul ăsta. Adică, nu, nu există”, a explicat Mihai Petre. „Și o arată cifrele, până la urmă”, a ținut să spună și Radu Țibulcă, iar dansatorul a confirmat: „Exact”.

În fiecare ediție de America Express, concurenții au parte de noi provocări, în diferite colțuri ale lumii, însă același lucru nu se întâmplă și la Survivor România, unde toată acțiunea se desfășoară în jungla din Republica Dominicană. Mihai Petre este de părere că acesta este unul dintre motivele pentru care reality show-ul realizat de Mona Segall este cu mult peste alte emisiuni despre „supraviețuire”.

„Și are poveste, nu e doar competiția aia. Vezi locuri pe care, poate, nu le vezi niciodată”, a continuat juratul de la „Te cunosc de undeva”.