Mihai Petre, despre motivul pentru care a acceptat să jurizeze Te cunosc de undeva. Ce atribuții i-au dat producătorii de la Antena 1

Pe data de 30 martie, a fost difuzat un podcast în care Mihai Petre a vorbit despre viața sa, carieră, dar și despre noul sezon Te cunosc de undeva. Artistul va fi cel de-al cincilea jurat al emisiunii și va avea un rol special. Mai mult de atât, a spus și care este motivul pentru care a ales să se alăture echipei emisiunii de la Antena 1.

Mihai Petre este cel de-al cincilea jurat al sezonului 19 al emisiunii Te cunosc de undeva, așa cum a anunțat CANCAN.RO de mai bine de două săptămâni (VEZI AICI DETALII). Rolul său va fi acela de a juriza detaliile. Astfel, Mihai Petre va puncta poate cel mai important aspect al show-ului.

„Mie mi-au dat acest culoar, dar nu voi ține cont doar de el. Până la urmă, nu trebuie să uităm că este o emisiune de divertisment. În cele din urmă, spectacolul e cel care face diferența, dar ca să reușești să faci spectacol, de orice tip ar fi el, că vorbim de dans, de actorie, de film, de show de televiziune, trebuie să fie extrem de atent la detalii. Trebuie să lucrezi pentru asta. Poți să fii mega-talentat, să-ți iasă o dată, dar a doua oară clar nu-ți mai iese. Asta face diferența între un profesionist și un amator talentat”, a spus artistul.

De ce a acceptat Mihai Petre să jurizeze Te cunosc de undeva

Mihai Petre a dezvăluit faptul că unul dintre motivele pentru care a acceptat să fie cel de-al cincilea jurat al emisiunii Te cunosc de undeva, în cadrul sezonului cu numărul 19, este faptul că a testat anterior formatul, în timpul unei finalei sezonului 17. De asemenea, a fost încântat să aibă un loc de muncă în care să se distreze și să nu simtă, propriu-zis, că merge la job. În plus, consideră că emisiunea are potențialul de a distra publicul de acasă.

„Te cunosc de undeva a fost, într-adevăr, o provocare și am acceptat pentru că mi-a plăcut, pentru că am test asta. Am avut șansa să jurizez o finală de acum două sezoane, am fost invitat acolo și m-am simțit foarte bine. De obicei, accept proiecte în care mă simt excelent, în care reușesc să mă distrez, să nu-mi fie greu, să nu simt că merg la muncă.

Trebuie să mă distrez, ăsta e primul criteriu. Apoi trebuie să am motivația intrinsecă, tot distracția, până la urmă. Dacă vine și cred că e un show cu potențial care șansa asta de a distra oamenii, de a-i face să se simtă bine, mă duc. Te cunosc de undeva are această calitate pentru că-i vorba despre transformări”, a spus vedeta de la Antena 1 la podcastul Vin de-o poveste cu Radu Țibulcă.

