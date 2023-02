Mihai Pintilii a refuzat să vină la flash-interviul de dinaintea partidei FC Voluntari – FCSB. “S-a cam săturat!”

Mihai Pintilii a refuzat să vină la flash-interviul de dinaintea meciului cu FC Voluntari, lucru care nu s-a mai întâmplat în trecut. Locul său a fost luat de Mihai Stoica, managerul general al FCSB, care a explicat de ce fostul fotbalist nu a venit să răspundă întrebărilor reporterilor.

Potrivit lui Mihai Stoica, Mihai Pintii ar fi deranjat de toate discuțiile referitor la prezența sa pe banca FCSB-ului, motiv pentru care a preferat să nu mai apară la clasicul interviu oferit televiziunilor înaintea partidelor din SuperLiga.

“Pintilii e și el om și s-a cam săturat de toată telenovela asta, s-a săturat de tot ce se spune și tot ce se scrie! Normal că-l deranjează. El a răspuns solicitărilor de a apărea la flash-interviuri, însă acum am venit eu, nu am treabă cu presiunea. Eu am carapace”, a spus Mihai Stoica.

Pentru că nu are licența PRO, în acte este trecut ca antrenor principal Leo Strizu. Mihai Pintii este, însă, cel care decide.

Antrenorul FCSB-ului, făcut praf: “Nu e antrenor, e prietenul de grătar al jucătorilor”

Altfel, deși FCSB are rezultate excelente sub comanda lui Mihai Pintilii, există și oameni din fotbal care nu cred în capacitățile lui. Heltmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei, l-a pulverizat, în cel mai recent interviu, pe fostul mijlocaș.

“Mihai Pintili nu este antrenor. De ce să ne ascundem după degete? Pintili este doar prieten cu jucătorii. Din păcate, în România, încă şi mulţi ani de acum înainte vor fi acele atmosfere plăcute de grătar, de prietenie cu jucatorii. Nu ai cum să fii un antrenor care să aibă o anumită relaţie cu un jucător, chiar mai distantă. Aici trebuie să fii prieten cu soţia, cu fratele, cu neamurile, ne întâlnim la grătar şi atunci jucatorul trage pentru antrenor”, a declarat Helmuth Duckadam.