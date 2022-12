Mihai Pintilii, apărat după ce a fost numit “prietenul de grătar al jucătorilor”. “Are ceva ce nu au foarte mulți antrenori”

Leo Strizu, antrenorul principal din acte al roș-albaștrilor, este impresionat de colaborarea pe care o are cu Mihai Pintilii, cel care pentru câteva zile, după ce Nicolae Dică și-a dat demisia, a condus antrenamentele FCSB-ului.

Leo Strizu are doar cuvinte de laudă la adresa lui Mihai Pintilii și îl contrazice pe Helmuth Duckadam, care afirmase despre fostul mijlocaș că nu are nicio legătură cu antrenoratul, fiind doar “prietenul de grătar al jucătorilor”.

(VEZI AICI: BANII TRAG LA CEI BOGAȚI! GIGI BECALI, OFERTE PENTRU DOI FOTBALIȘTI: „VÂND, CUMPĂR, AȘA FAC EU!”)

“A fost o alegere a patronului, prin care eu i-am mulțumit. Fiind angajat al clubului, am fost ales în baza licenței PRO, eu sunt concret. Această numire a mea, datorită licenței, nu a fost decât un sprijin pentru echipa mare. În rest, nu am ce să comentez ce am putut sau nu să nu fac. Nu am putut decât să accept pentru că am licența PRO. Pintilii are ceva ce nu au foarte mulți antrenori. Are această apropiere de jucători. Jucătorii când intră pe teren se gândesc și la Pintilii, de la căpitan până la al 18-lea jucător. Au un respect deosebit. El și l-a făcut, el și l-a impus, este doar meritul lui. Se consultă cu absolut toată lumea, ține cont de orice sfat din anturajul staff-ului”, a declarat Leo Strizu.

Mihai Pintilii, făcut praf de Helmuth Duckadam!

Reamintim că zilele trecute, Helmuth Duckadam l-a pulverizat, fără niciun regret, pe Mihai Pintilii, pe care l-a acuzat că este un simplu executant, dar și prieten cu jucătorii.

“Mihai Pintili nu este antrenor. De ce să ne ascundem după degete? Pintili este doar prieten cu jucătorii. Din păcate, în România, încă şi mulţi ani de acum înainte vor fi acele atmosfere plăcute de grătar, de prietenie cu jucatorii. Nu ai cum să fii un antrenor care să aibă o anumită relaţie cu un jucător, chiar mai distantă. Aici trebuie să fii prieten cu soţia, cu fratele, cu neamurile, ne întâlnim la grătar şi atunci jucatorul trage pentru antrenor”, a declarat Helmuth Duckadam.