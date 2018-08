Mihai Teja: „Cu CFR Cluj am pierdut două puncte!”

Mihai Teja, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș, a declarat la finalul meciului pe care echipa sa l-a terminat nedecis, 0-0 pe teren propriu contra campioanie CFR Cluj, că rezultatul este nedrept după aspectul jocului.

Tehnicianul a spus că elevii săi au pierdut două puncte în acest meci și a pus remiza pe seama evooluției de excepție pe care portarul Jesus Fernandez, fost în trercut la Real Madrid, le-a avut în poarta lui CFR Cluj.

„Ne doream foarte mult să dăm gol, să câştigăm, am intrat bine, cu spirit de sacrificiu, dar din păcate nu am reuşit să ne impunem. Chiar şi în zece oameni am avut ocazii de gol şi puteam marca. Până la urmă, ne mulţumim cu un punct, am jucat cu echipa campioană. Noi am avut atitudine, am jucat ca un grup şi aşa trebuie să evoluăm şi pe viitor. Ei au avut un portar în zi mare, a scos tot ce am dat pe poartă. Azi am pierdut două puncte, dar vom încerca să le recuperăm în meciul următor. Chiar dacă nu a marcat, Fortes a jucat foarte bine şi azi. Trebuie avută răbdare cu el, are calităţi multe”, a declarat Mihai Teja, antrenorul principal al formației Gaz Metan Mediaș, la finalul partidei pe care elevii săi au terminat-o nedecis cu CFR Cluj, scor 0-0.

Programul etapei a VI-a Liga I

Concordia Chiajna- Astra Giurgiu 0-3

Dunărea Călărași- Politehnica Iași 2-0

Dinamo București- FC Hermannstadt 2-1

Gaz Metan Mediaș- CFR Cluj 0-0

FC Viitorul- FCSB 1-4

luni, 27 august

ora 18:00 FC Botoșani- Sepsi Osk Sf. Gheorghe

ora 21:00 FC Voluntari- Universitatea Craiova

Clasament Liga I

1 FCSB 6 4 1 1 16-6 13

2 CFR Cluj 6 3 3 0 8-4 12

3 Astra Giurgiu 6 2 4 0 8-4 10

4 Dinamo București 6 3 1 2 11-11 10

5 Dunărea Călărași 6 2 3 1 6-5 9

6 Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 7-9 8

7 Sepsi 5 2 1 2 5-4 7

8 FC Hermannstadt 6 2 1 3 7-7 7

9 FC Viitorul 6 2 1 3 6-7 7

10 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

11 FC Botoșani 5 1 3 1 7-6 6

12 U Craiova 5 1 2 2 5-5 5

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 5 0 1 4 3-11 1