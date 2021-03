Mihai Trăistariu, dezvăluiri dureroase despre situația disperată în care a ajuns. Nu-și mai permite nici să bea o cafea la terasă: „Oamenii nu înțeleg durerea mea”

Pandemia l-a adus în pragul disperării pe Mihai Trăistariu, care nu își mai permite nici măcar să bea o cafea la terasă. Artistul a ajuns falit din cauza faptului că nu a mai avut evenimente, nu a mai avut concerte și susține că a vândut tot ce avea, pentru a fi la limita supraviețuirii.

La Antena Stars, Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri dureroase despre perioada prin care trece. Artistul a ajuns la fundul sacului și ultimul lucru ce i-a rămas nevândut este mașina sa.

Mihai Trăistariu a mărturisit că nu a mai ieșit la o terasă de foarte mult timp, întrucât nu-și mai permite să arunce banii pe cafele sau sucuri. Mai mult, cântărețul a spus că de un an de zile, nu i-au mai intrat în cont decât foarte puțini bani, pe care îi drămuiește zi de zi, pentru a putea supraviețui și pentru a avea pe ce să-și cumpere de mâncare.

„Sunt în pragul depresiei. A trecut un an și ceva de când s-a declanșat pandemia și noi artiștii suntem lăsați pe ultimul loc. Artiștii au rămas uitați de lume. Ajuns să câștig un bănuț mic și foarte puțin și să drămuiesc totul. Nu ies la terase pentru că nu am de unde să cheltui bani. Eu am făcut atâta istorie pentru țara romnească. În viața mea nu am trăit ce trăiesc acum. Recunosc cinstit, sunt în pragul depresiei” a spus Mihai Trăistariu, la Antena Stars.

Mihai Trăistariu a avut coronavirus

În cadrul dezvăluirilor sale, Mihai Trăistariu a mărturisit că a avut și el coronavirus, numai că a fost asimptomatic. De asemenea, cântărețul a spus că i se rupe sufletul atunci când vede oamenii nu îi înțeleg suferința și nu văd situația în care se află, una disperată.

„M-am culcat la 4 jumate, văzând că oamenii au ieșit în stradă. Îmi doream această răzvrătire a populației. Eu în ianuarie am avut COVID, dar nu am simțit nimic, nu am avut simptome. A trecut prin mine acest virus, statul în casă mi se pare o crimă. Nu vreau să ajung să vând tot ce a strâns în viața asta, pentru a putea trăi. Am întâlnit oameni care nu înțeleg durerea mea. Nu înțelege nimeni suferința unui om care nu produce un leu, dar trebuie să trăiască. Nu vreau să ajung să-mi vând mașina, pentru a avea ce mânca” a conchis artistul.