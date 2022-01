Mihai Trăistariu face economii! Artistul este foarte atent cu cheltuielile: „Acum nu-mi mai cumpăr decât chiloți și ciorapi!”

Mihai Trăistariu se confruntă cu probleme financiare. Artistul a recunoscut faptul că în ultima perioadă a fost foarte atent cu cheltuielile pe care le-a făcut. În cadrul unui interviu recent, cântăreţul a dezvăluit cum reuşeşte să se întreţină şi de ce a fost nevoit să ia câteva măsuri drastice.

Pandemia l-a afectat serios pe Mihai Trăistariu. Acesta la fel ca şi alte vedete de la noi din ţară, nu a mai putut să îşi desfăşoare multe dintre activităţi în ultimii doi ani. Din acest motiv, sumele din conturi au scăzut.

Acesta a explicat în cadrul unui interviu faptul că a fost nevoit să elimine din cheltuieli şi să se axeze mai mult pe cele cu adevărat importante.

De asemenea, artistul a dezvăluit că o mare parte din banii pe care îi câştigă se duc pe ratele la bancă.

„M-am strâmtorat cu totul la bani. Eu trăiesc la ora asta cu 3.000 de lei pe lună. Produc 10.000 de lei pe luna și 7.000 lei am rata la bancă! Mi se pare foarte puțin! Bag benzină, întreținerea vine, chiria e mare, gazul, ați văzut, a venit 24 milioane luna asta. Cheltuieli mari, în doi ani de zile nu mi-am mai cumpărat nici o haină. Am patru frați, le-am mai dat și lor. Am păstrat doar esențialul. Mai am vreo 50 de cămăși, vreo 20 de perechi de pantaloni și le tot combin și eu să zică lumea că sunt noi. Dar haine noi, ciuciu!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Artistul a explicat că este foarte atent pe ce cheltuie banii, iar din acest motiv nu şi-a mai cumprat haine de firmă.

„Umblu cu o cămașă veche pe mine! Îi sare și nasturele pentru că m-am îngrășat 7 kilograme! Am făcut colăcei, șuncuțe! Sunt mai rotund așa la față, dar mie îmi place că eram prea slab. Fac economie, la sânge, nu-mi mai cumpăr haine de firmă. Am luat un sacou chinezesc de pe net, când a ajuns era mic, mă strângea. A trebuit să-l dau la croitoreasă. Acum nu-mi mai cumpăr decât chiloți și ciorapi!”, a mai spus artistul pentru sursa mai sus-menționată.

Sursă foto: Instagram