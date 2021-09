Mihai Trăistariu ne dezvăluia, în urmă cu doar o lună, că a suferit din dragoste și că îi e teamă să se implice într-o nouă relație amoroasă. Acum, artistul pare că s-a vindecat și este deschis pentru un nou început. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântărețul a dezvăluit că-și dorește să renunțe la burlăcie, dar și să devină tată.

Mihai Trăistariu nu a fost prea norocos în ultima perioadă! A avut probleme financiare pe care a reușit cu greu să le depășească și se pare că acum este dornic să își îndrepte atenția către viața personală. Faptul că și-a dedicat mult timp afacerilor pe care le are l-a ajutat pe Mihai Trăistariu să treacă peste decepția suferită în urmă cu doar câteva luni, din dragoste.

Acum, solistul a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că își dorește o parteneră alături de care să își întemeieze o familie. Provine dintr-o familie cu patru copii, așa că Mihai Trăistariu nu își dorește doar un bebeluș, ci doi sau trei. (CITEȘTE ȘI: MIHAI TRĂISTARIU, MESAJ DIN LUMEA DE DINCOLO! CE I-A TRANSMIS MAMA SA. „SĂ TE ÎMBRACI ÎN ALB…”)

Mihai Trăistariu: „Am destule pretendente care îmi scriu, îmi trimit poze de toate felurile”

Chiar dacă se gândește că poate nu se pricepe la relații, admiratoarele sale i-au fost alături și în cele mai neașteptate momente. Și astfel, solistul nu mai este la fel de vehement ca în trecut și lasă lucrurile să decurgă natural.

„Viața personală s-a transformat, încep să îmi umplu programul. Nu sunt încrâncenat neapărat să îmi fac o relație. Ultima s-a terminat în decembrie și sunt puțin nervos din cauza asta. Poate nici nu mă pricep să păstrez o relație de lungă durată, habar nu am. Nu îmi mai fac gânduri negative, am destule pretendente care îmi scriu, îmi trimit poze de toate felurile.

Dacă am nevoie de ceva, găsesc acolo (râde). Așa și fac, când sunt singur și nu am relație, mă duc puțin, mă întorc acasă și aia e, ca să nu mă complic”, ne-a mărturisit artistul.

(NU RATA: MIHAI TRĂISTARIU A ADUNAT O AVERE ÎN PANDEMIE: “CÂȘTIG BANI DIN TREI SURSE! AM ȘI CONCERTE PÂNĂ PE 1 SEPTEMBRIE!”)

Solistul consideră că a greșit când și-a ales partenerele: „Vreau mai multă liniște”

Mult mai relaxat, Mihai Trăistariu a dezvăluit că nu și-a făcut un scop din a intra într-o relație și lasă întreaga situație în voia sorții, deși este mult mai precaut. Spune că a fost împreună cu fete mult mai tinere decât el, iar relațiile s-au sfârșit. Din acest motiv, Mihai Trăistariu își dorește liniște pe plan personal și, de ce nu, să își construiască o familie alături de persoana potrivită.

„Mă văd căsătorit, tot întreb unde îmi e iubirea și pe rețelele de socializare. Când postez așa îmi scriu câte 50 de femei odată. Mai aștept, am zis că e timp. Mi-am ales numai puștoaice care nu rezistă, care gândesc diferit. Vreau mai multă liniște.

Și tată vreau să fiu. Noi suntem patru frați, trebuia să fim șase, doi au murit înainte de naștere. În primele mele declarații de când m-am lansat spuneam că vreau 12 copii, câte unul din fiecare zodie. Eram turbat să am mulți copii. De când am școala de muzică am obosit de copii mici, nu mai vreau așa mulți. Vreo doi, trei copii tot o să fac”, a mai spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă FOTO: Facebook.