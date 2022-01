Mihai Traistariu, șocat de factura de la gaze: ”Îi dau în judecată!”

Mihai Traistariu a primit, recent, factura la gazele naturale, iar suma pe care a văzut-o scrisă în dreptul ”căsuței” de plată a fost una astronomică.

Artistul a reacționat vehement, precizând că va da firma de distribuție a gazelor naturale în judecată, deoarece suma pe care trebuie să o plătească este uriașă.

„Am școala de muzică de șapte ani, în 2019 eu mi-am cumpărat un sediu în Constanța. Mi-am băgat gaze, curent și, iarna trecută, a fost foarte ok. Când era foarte frig și cel mai ger afară, factura nu trecea de 700 de ron . Acum a venit noua factură și mi-a venit 2.300 ron. Mi se pare exagerat, nu înțeleg de ce scumpirea asta, e de trei ori mai mare.

Deja sunt îngrozit și nu știu de unde să mai tai și ce să mai fac. M-am dus la școală, am avut sedință cu profesorii angajați și am zis: hai să scădem temperatura! Am dat-o la 22 de grade, noi aveam 24 de grade, ca să fie confort pentru elevi.

Acum când am văzut factura am zis: hai să închidem căldura noaptea. Am închis-o de tot, dar se răcește clădirea. Dimineața trebuie dat drumul la căldură din nou. Nu mai știu de unde să mai reduc. E un salariu de om, practic”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru Click.ro.

Mihai Trăsiatriu: ”M-am certat cu ei, le-am zis că-i dau în judecată!”

Artistul este hotărât să acționeze în instanță furnizorul de gaze naturale.

„M-am certat cu ei, le-am zis că-i dau în judecată! Vreau să înțeleg și eu de unde au scos 400 de metri cubi când nu treceam niciodată de 200. Nu vreau să dau faliment! Vine și curentul acum, o să fie graoznic. Practic ăștia închid afaceri acum! Spaima mea e la apartamentele de pe Litoral. (n.r. interpretul deține șase apartamente în Mamaia Nord) Norocul meu că iarna nu le închiriez, nu sunt folosite! Dar la vară oamenii vor folosi apa caldă, o să facă dușuri zi de zi. O familie de patru membri, vor face mai multe dușuri pe zi, să vezi acolo ce va fi! La turiști se consumă, nu glumă!

Mi se pare o catastrofă! Mă bate gândul să-mi pun panoruri solare, m-am și interesat. Adică să-mi dea natura curent și căldură. Și asta e, panourile solare vreo 150 de euro un panou, îmi pun 10-20 panouri. Depind de natură și asta e. Ăsta va fi viitorul ca să nu depindem de nebunii ăștia. Chiar așa o să și fac!”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru sursa anterior citată.

Sursa foto: Facebook