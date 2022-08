Mihalcea își joacă postul pe „Ilie Oană” cu Petrolul: „Un meci de importanță majoră!”

Astăzi, de la ora 16:30, va avea loc Chindia – Petrolul, duelul urmând a conta pentru runda a 8-a din SuperLigă. Meciul va fi arbitrat de Andrei Chivulete din Capitală.

Remiza pe care CS Mioveni a înregistrat-o în prologul rundei pe teren propriu cu UTA, scor 1-1, a trimis Chindia pe ultimul loc, echipa lui Adrian Mihalcea deținând „lanterna” cu 2 puncte. Dâmbovițenii vor forța prima victorie din SuperLigă pe „Ilie Oană”, contra celor de la Petrolul, într-un meci în care Chindia va fi organizatoare, stadionul din Ploiești fiind „casa” din ultima perioadă a băieților lui Mihalcea.

„Un meci de importanță majoră. Ne poate aduce pe linia de plutire sau va acutiza criza de rezultate. Am avut o discuție cu băieții, să avem o altă abordare și să primeze rezultatul. Noi tot încercăm să jucăm fotbal, dar la final suntem pierzători. Pentru acest joc, am reușit să îi recuperăm pe Dinu și Cherchez, Chamed rămâne accidentat, iar Neguț este suspendat. Trei puncte ne-ar da doza de încredere pentru următoarele meciuri!”, a prefațat Adrian Mihalcea meciul de pe „Ilie Oană”.

De partea cealaltă, „lupii”, care vor avea statutul de oaspeți la acest meci, se află la startul rundei pe locul 6 cu 11 puncte. Echipa lui Nae Constantin trece printr-o perioadă bună, fiind neînvinsă în ultimele cinci reprezentații din SuperLigă, serie în care găzarii au înregistrat trei victorii și două remize, rezultate înregistrate după înfrângerile din startul campionatului cu FC Voluntari (0-1) de pe teren propriu și UTA din depalsare (2-0).