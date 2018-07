Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au despărțit din nou: ”Liam are inima frântă”

Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au despărțit din nou! Cei doi au anulat planurile pentru nuntă, iar motivul ruputrii a fost faptul că îndrăgita cântăreață nu-și dorește în momentul de față copii. (Promotiile zilei la monitoare)

Miley Cyrus și Liam Hemsworth păreau să fie un cuplu fericit, dar se pare că neînțelegerile în ceea ce privește întemeierea unei familii i-au adus pe cei doi în pragul despărțirii.

”El vrea copii și nu dorește să mai amâne momentul, în timp ce Miley nu este dispusă să facă acest lucru. Liam are inima frântă. Miley a anulat planurile pentru nuntă și Liam s-a săturat de situația asta… Nu s-au mai înțeles bine în ultimele luni. Ea nu a vrut cu adevărat să se căsătorească, este ceva ce toți ceilalți par să înțeleagă, în afară de Liam. Familia lui a încercat de mult timp să-l facă să vadă realitatea, dar el avea încredere în Miley. Acum se simte ca un idiot.”, a mărturisit o sursă din anturajul celor doi.

Miley a declarat că nu este disperată să se mărite

Miley Cyrus și Liam Hemsworth se cunosc din 2009, iar în 2012 s-au logodit. Au fost de-a lungul timpului mai multe despărțiri și împăcări însă acum lucrurile par să fie definitive între cei doi. B achiar, anul trecut Miley Cyrus a mărturisit anul că nu este disperată să se mărite.

"Nu sunt disperată după căsătorie. Am 24 de ani. Cred că mai pot să rămân un pic aşa. Mai am destul până atunci.", a declarat cântăreața pentru The Sun, anul trecut.