E o veche vorbă românească care se potrivește mănușă unui eveniment grandios care a avut loc duminică seară la Palatul Regal din București. Se spune că ”Poți scoate țăranul din sat, dar nu poți scoate satul din țăran!” Așa și cu evenimentul de duminică. Poți scoate milionarii din Popești Leordeni, dar nu poți scoate Popești Leordeniul din milionari. Milionarii la care ne referim sunt doi șmecherași: Robertino Georgescu și Dan Drăgulin (CITEȘTE MAI MULTE AICI!)

După ce în urmă cu aproape 24 de ore scriam despre acest eveniment organizat doar ca să legitimeze o nouă șmecherie imobiliară – pacaleala Elie Saab Towers din nordul Bucureștiului, CANCAN.RO vă prezintă acum, în exclusivitate, detalii de la recepția care a marcat startul unor proiecte imobiliare sub numele celebrului Elie Saab. Palatul Regal a fost închiriat, așadar, de Dan Drăgulin și Robertino Georgescu, doi șmecherași care, în trecut, au vărsat excremente în apa potabilă din Popești Leordeni (LINK AICI), iar acum s-au asociat cu celebrul designer. “Brigada” vrea blocuri ca-n Abu Dhabi în zona de nord a Capitalei, iar petrecerea a fost unică prin prisma meniului și a aranjamentelor din interior. Site-ul nr. 1 din România are toate datele.

Dan Drăgulin si Robertino Georgescu, proprietarii Metropolitan, interesați la începuturile lor de “managementul” celei mai vechi meserii din lume – ar exista spun sursele noastre și o condamnare asupra căreia vom reveni, au ieșit în evidență prin construcția a mii de apartamente de cea mai joasă calitate în Popești Leordeni, acolo unde au fost implicați în scandaluri grele. Cei doi par să fi găsit o nouă “văcuță de muls” și s-au asociat cu Elie Saab și fiul său, veniți săptămâna trecută în România pentru lansarea oficială a unui proiect imobiliar grandios (DETALII AICI) sub poleia brandului internațional. Libanezii s-au încurcat, însă, cu o companie cu reputație proastă, deci rămâne de văzut ce va ieși. Libanezii se pare că sunt disperați de bani, că lucrurile nu prea le merg cum s-ar crede.

Bucătar adus special de la Ibiza

Acum afaceriștii – camuflați în spatele nevinovatului Elie Saab – fac cea mai luxoasă clădire din București. De vis! 😂😂😂😂. Sa speram ca milionarii din Cartierul Francez nu vor deschide apa și le vor curge excremente. Proiectul a fost “udat” din plin la Palatul Regal. Cătălin Botezatu, Mihai Morar sau Romanița Iovan au fost doar câteva dintre numele sonore prezente la lansarea oficială a planului. Acolo a avut loc un chef de pomină. Bucătarul a fost adus direct de la Ibiza. Omul cu un CV spectaculos: 1 stea Michelin. Meniul a fost pe măsură, de pe care nu au lipsit icrele negre și roșii, foie-gras-urile și rafinamentele culinare. De voia bună au fost responsabili dirijorul Daniel Nicolae Jinga, precum și un cvartet de coarde.

Robertino Georgescu nu a ținut cont de dress code

Potrivit surselor CANCAN.RO, soțiile lui Dan Drăgulin si Robertino Georgescu au apărut îmbrăcate ca la un concert la Sala Palatului – la Miss Piranda, iar pe durata evenimentului s-au schimbat de rochii la toaletă, de parcă era nunta lor, nu vreun eveniment cu ștaif 😊. ”Miresele serii”, ce mai?! În plus, consoartele milionarilor i-au “atacat” pe toți cei prezenți să facă poze cu ele, însă n-au prea avut succes. Deși petrecerea a fost una cu dress code black tie, nici Robertino Georgescu nu a ținut cont. La un moment dat și-a dat sacoul jos pentru a-și arăta fizicul (trage la sală omul), însă cămașa albastră pocnea pe el fiind deschisă până deasupra buricului, în stil bodiguard de la o sală de manele.

Ce cadou au primit invitații

Pe fiecare masă, în loc de flori, trona un mic boschet, de culoare verde, spre maxima surprindere a invitaților, care nu-și explicau ce caută acolo. Totodată, în locație, de jur împrejur, erau arbori, totul s-a vrut a fi ceva special. Mesele au fost rotunde, în stil minimalist, cu suport forjat. Farfuriile au fost transparente. Aveai, practic, impresia că meniul este scris pe ele. Tacâmurile au fost aurii! Totodată, pe fiecare farfurie era pusă câte o broșă, cadou pentru cei prezenți din partea celor care au închiriat Palatul Regal.

Incendiu la Palatul Regal

Altfel, sosirea designerului de origine libaneză în România n-a prea fost cu noroc. Palatul Regal a luat foc la mai multe ore după lansare. La propriu. Parcă a lovit ghinionul Capitala. Pompierii au intervenit în stingerea flăcărilor aflate la nivelul plafonului etajului 2 al Palatului Regal – Muzeul Național de Artă. Un număr de 150 de persoane care ar fi fost evacuate din incinta clădirii.