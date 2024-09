Mimi Brănescu, despre muncă titanică din spatele serialului fenomen „Las Fierbinți”: „Este istovitor. Nu faci altceva” 

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Mimi Brănescu, creatorul serialului fenomen „Las Fierbinți”. Într-o discuție captivantă cu Adrian Artene, scenaristul a vorbit despre succesul celebrului serial, dar și despre munca titanică din spatele acestuia. Mimi Brănescu a vorbit despre procesul de creație și a dezvăluit cât durează să scrie un singur episod.

Sâmbătă, 7 septembrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost de această dată scenaristul Mimi Brănescu. Ediția a fost una captivantă, care a dezvăluit publicului mecanismele din spatele unui serial sau film de succes. Inventatorul personajelor Celentano, Aspirina sau Firicel a vorbit deschis despre succesul serialului de la PRO TV.

(CITEȘTE ȘI: Tatăl lui Mimi Brănescu şi-a dorit ca fiul lui să urmeze un alt drum: “Mi-a zis că n-am nicio șansă să devin actor”)

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Mimi Brănescu, scenaristul care a scris istorie în cinematografia românească, a vorbit, printre altele, și despre fenomenul național „Las Fierbinți”. Serialul a reușit să cucerească publicul încă de la primul sezon, iar acum marchează cu succes sezonul 24. Telespectatorii sunt îndrăgostiți de celebrele personaje, însă nu mulți sunt conștienți de munca din spatele produsului.

Mimi Brănescu a dezvăluit că pentru un singur episod muncește o săptămână întreagă. În tot acest timp, scenaristul reușește să scrie 70 de pagini, atât cât este necesar pentru un singur episod. De asemenea, în zilele în care scrie, acesta nu se poate ocupa de nimic altceva.

„O săptămână, un episod dublu, adică 70 de pagini… și acum, nu mai e proiectul meu, am mai zis asta. Mai scriu și acum din când în când niște episoade, când îmi mai vine câte o idee, când mai vreau niște bani. Dar de obicei cam așa o săptămână, cinci zile. E foarte istovitor. Nu faci altceva, doar scrii. Ești ușor autist așa în casă și vrei să și ajuți, dar ești cu gândul acolo și mai mult rău faci.

Practic când scrii, cel puțin în prima perioadă, la început când scriam, două-trei luni cât dura un sezon eram deconectat. Mă concentram să pot să mă odihnesc, să pot să livrez bine, să fie toată lumea ok. Atunci mai vedeam ce rating, ce alea am nimerit, ce nu am nimerit. Mai primeam o sugestie. La început mai greu, acum am început să le mai primesc și am mers mai departe.

Nu am niciun tabiet (n.r în ceea ce privește scriscul). Cel mai important este… deși când intri în travaliu așa, că altfel nu știu cum să o numesc, e foarte important să poți să dormi, să te odihnești între ele, între zile, noaptea. Altfel mă scol la 7, beau o cafea, fumez niște țigări și într-o oră ar trebui să încep, dacă e totul în regulă. Cred că singurul lucur care mă condiționează așa la scris este să știu că fetele sunt bine”, a declarat Mimi Brănescu.