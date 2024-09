Mimi Brănescu, dezvăluiri despre punctul culminant al carierei. Cât durează faima: “De acolo, de pe covorul roșu, m-am dus cu sacoșa la…”

Mimi Brănescu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a făcut dezvăluiri inimaginabile despre momentul în care a pășit pe covorul roșu de la Cannes. Cum l-a făcut situația să treacă de la agonie, la extaz, aflați în rândurile de mai jos! De asemenea, pentru a vizualiza dialogul integral dintre creatorul serialului fenomen Las Fierbinți și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

A avut privilegiul de a fi printre cei mai buni actori ai lumii, aceștia aflându-se adunați la Cannes pentru a fi premiați! Mimi Brănescu a fost tratat ca o vedetă, după cum a mărturisit în cadrul podcastului, având în jurul lui fotografi care-i cereau să se lase imortalizat pe covorul roșu și fiind plimbat cu limuzina.

„La Cannes a fost cel mai trist moment. Mi-am reconfirmat statutul”

Adrian Artene: Care crezi că a fost cel mai înalt moment al tău ca actor? Pe covorul roșu la Cannes?

Mimi Brănescu: E si cel mai trist, da. Acolo am văzut prima oară ce înseamnă strălucirea asta… Adică am avut norocul și privilegiul, si mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil și m-au suportat ca actor pe platou, să merg la trei secțiuni. Am mirosit, așa, din toate câte puțin. Am fost tratat ca o vedetă. Și am simțit atunci, pentru câteva secunde, că ar fi posibil, că eu aș putea să fac lucrurile astea.

Adrian Artene: N-a fost amar gustul când ai revenit în țară și spuneai tu: “De acolo, de pe covorul roșu, m-am dus cu sacoșa la Mega să cumpăr paine”?

Mimi Brănescu: Ba da, dar eram obișnuit cu asta. Doar mi-a reconfirmat statutul.

