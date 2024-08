Marius Florea Vizante, dezvăluiri despre perioada studenției în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene: ”Oftam după anumite lucruri”

Marius Florea Vizante este invitatul special din această săptămână în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene. Într-un episod de colecție, actorul a vorbit liber și deschis despre omul din spatele artistului din cinematografie și de pe scena teatrului românesc, dar și despre dedesubturile copilăriei și adolescenței sale. Au exista câteva momente cheie care au contribuit considerabil la dezvoltarea și formarea sa ca artist.

Marius Vizante este invitat în mai recentă ediție a podcast-ului ALTCEVA cu Adrian Artene. Actorul a rememorat cele mai intense și complexe momente din cariera sa, dar și din viața personală. Gazda acestui episod de colecție i-a adresat invitatului o serie de întrebări și a vrut să afle povestea de viață a omului Marius Vizante din perioada studenției. Necopt, însă dornic să învețe și să se perfecționeze, actorul a vorbit despre primul său eșec profesional și cum a fost nevoit să o ia de la zero de mai multe ori în viață.

”Am făcut doi ani în liceul de construcții, doi ani mecanică, apoi am făcut trei ani la o facultate particulară: Academia de Arte ”Luceafărul”, acolo am studiat actoria și abia după aceea am dat la stat și am început de la zero. Eu am dat admitere în 1990 – după Revoluție – fiind total necopt și total nepregătit pentru admitere. Adică eu nu cunoșteam metodologia, nimeni nu o cunoștea, că tocmai fusese o revoluție între timp

Când eram mai necopt oftam după anumite lucruri, dar viața m-a ajutat să mă lovesc de a analiza puțin și din afară, tocmai fiind nefericit că nu am luat premiul respectiv. Mi-am dat seama că nu premiul în sine este chestiunea, ci lupta pentru premiu, a te face tu mai bun decât tine. Un pic mai bun decât ieri dacă poți. Premiul este absolut conjunctural, totul ține de context. Mult mai important decât premiu este competiția cu oamenii mult mai valoroși ca tine”, a spus actorul.