Mimi, despre cum a reuşit să ajungă cunoscută pe Instagram: „A început ca un experiment, pentru că nu aveam prieteni”

Mimi este una dintre cele mai urmărite tinere în mediul online. Frumoasa şatenă a reuşit de-a lungul timpului să strângă alături de ea o comunitate uriaşă de oameni care o susţin şi o apreciază. Mulţi se întreabă însă, cum a ajuns un influencer de succes.

Postările sale adună sute de mii de like-uri şi asta pentru că 1,1 milioane de urmăritori sunt cu ochii pe contul său. Deşi are viaţa la care mulţi tineri nici nu îndrăznesc să viseze, Mimi are o poveste de viaţă nu tocmai fericită. Din păcate, în copilărie a fost victima bullying-ului, lucru care şi-a pus amprenta aspura existenţei sale.

Mimi a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că a avut nevoie de terapie pentru a se vindeca. În acelaşi timp, şatena a explicat că din dorinţa de a-şi face prieteni şi de a scăpa de singurătate s-a apucat de vlog.

„Eram clasa a 11-a la un liceu de arte din București când am hotărât să mă mut în Londra ca să îmi termin studiile pentru că eram bullied și nu mai suportam încă un an în mediul respectiv. Eu nu pot să spun că am avut o adolescență fericită, aveam tot timpul stări depresive din cauza bullyingului căruia nu știam să îi fac față pe atunci. Am început să merg la psiholog și m-a ajutat enorm, dar ce a reușit să îmi schimbe viața complet și să mă facă să simt că am un scop și o direcție, a fost faptul că m-am apucat de vlog.

A început ca un experiment, pentru că nu aveam prieteni acolo și voiam să îmi ocup timpul cu ceva, și uitându-mă la vlogurile youtuberilor britanici am descoperit că de fiecare dată reușesc să îmi schimbe starea și să mă facă să mă simt mai bine. Așa că am hotărât să fac și eu același lucru pentru oameni și așa m-am apucat de creat conținut în mediul online”, a declarat Mimi pentru CIAO.RO.

„Am reușit să ajut mulți copii”

Pentru că situaţiile prin care a trecut au făcut-o să vadă altfel viaţa, Mimi a hotărât să ajute şi alţi copii. Astfel, urmând exemplul altor creatori de conţinut, tânăra a încercat întotdeauna să îi facă fericiţi pe cei care o urmăresc.

„Mi-am făcut cont pe Instagram în 2013, pe atunci nu aveam încă în plan să devin creator de content, voiam doar să fiu și eu ca ceilalți copii. În schimb, pe YouTube, îmi doream să ajut oamenii prin vlogurile mele să își schimbe starea în bine, exact așa cum mă ajutau și pe mine vlogurile idolilor mei de atunci.

Am reușit să ajut mulți copii prin video-urile mele de edu-tainment în colaborare cu Salvați Copiii și Planifică Neprevăzutul. Am vorbit deschis cu ei despre subiecte tabu în care majoritatea s-au regăsit și au primit ajutorul de care aveau nevoie direct de la specialiști prin intermediul acestor platforme”, a declarat Mimi pentru viva.ro

Sursă foto: Instagram