Cântăreața a povestit o întâmplare din urmă cu mai mulți ani, care a marcat-o. Aflată la începutul carierei, Minodora s-a simțit complexată de aparițiile extravagante de pe scenă ale Andei Adam și a răbufnit în plâns.

Minodora a povestit în cadrul unei emisiuni TV despre neajunsurile din trecut. Ea a susținut că la începutul carierei Anda Adam avea la un moment dat un parfum pe care Minodora și-l dorea foarte mult, dar nu și-l permitea. Minodora s-a închis în baie și a plâns foarte mult deoarece se simțea inferioară.

Minodora a plâns din cauza Andei Adam

„Concuram cu fetele bogătane. Ştii cine era o fată bogatana şi tanjeam după parfumul ei şi dupa faptul că mereu arăta foarte bine şi avea de toate pentru că mama ei traieşte în America? Anda Adam. M-am băgat o dată în baie la un festival şi am început să plâng pentru că ea avea un parfum pe care eu nu-l aveam„, a declarat Minodora.

De asemenea, Minodora a mai recunoscut că atunci când nu se descurca pre abine financiar se întâmpla să-i împrumute cosmeticele mamei ei.

„Când eram mică nu prea aveam cu ce să ma machiez, dar m-am făcut mare, m-am supărat şi mi-am luat aum de toate. Când am început să merg la festivalurile de muzică scobeam într-un rujuleţ să mă dau. Şi din cauză că lucruruile astea mi-au marcat copilăria şi mi-am luat acum de toate. Am început să cânt pe la 14-15 ani. Când intri pe scenă treuie să ai puţin ruj pe buze şi luam de la mama care nici ea nu avea prea multe. Acum Slavă Domnului am prea multe şi de cea mai bună calitate. (…) Avea mama un prieten bun care se ocupa cu haine de la second hand. Mă îmbrăcam cu haine de la second hand. Mama a fost impresarul meu şi merge cu mine peste tot la festivaluri. Tot ce ştiu despre machiaj ştiu de la mama”, a declarat ea.