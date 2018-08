Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, despre protestele din 10 august! ”Prezint scuzele mele tuturor celor care au suferit în urma violenţelor”

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a susținut, duminică, o declaraţie de presă având ca temă evenimentele de la manifestaţiile din data de 10 august.(CITEȘTE ȘI: O FAMILIE CU DOI COPII, RECUPERATĂ DE JANDARMII MONTANI DE PE TRASEUL JEPII MARI)

Carmen Dan a cerut scuze tuturor celor care au avut de suferit în urma violențelor din Piaţa Victoriei și a precizat că, dacă i se va solicita, va prezenta raportul în comisiile parlamentare dre apărare şi în CSAT.(NU RATA, AICI: UN CELEBRU LIDER DE PARTID DIN ROMÂNIA ÎȘI RENEAGĂ FIUL, IAR FOSTA IUBITĂ CONTRAATACĂ! I-A CERUT POLITICIANULUI SĂ…)

”Au fost deschise 21 de dosare penale”

„Vreau să fie foarte clar, acest raport nu are rolul de a stabili vinovății. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit în urma violentelor. Nu am nicio ezitare să prezint raportul Guvernului României, CSAT-ului, dacă mi se va cere. Până în prezent, nu am primit nicio invitație oficială în acest sens. Până acum, au fost deschise 21 de dosare penale. De mâine, vom merge la parchete și cu alte sesizări, informații obținute în aceste zile”, a spus ministrul.

Carmen Dan a precizat că a fost începută o verificare internă la Jandarmeria Română, fiind identificate cinci situații în care există posibilitatea ca jandarmii să fi săvârșit abuzuri.(NU RATA, AICI: PRIMELE IMAGINI DE LA BOTEZUL FIULUI LUI ALEX ERBAȘU! FOTO-VIDEO)

”Jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe”

„Jandarmeria a identificat sute de persoane care au comis violențe. Se află în proces de identificare. Față de acțiunile jandarmilor, a fost începută o verificare internă. Au fost identificate cinci situații susceptibile. Protestul nu a fost asumat de organizații și asociații civice, nu a existat un organizator care să-și asume responsabilitatea legală. În pregătiriea misiunii, MAI a solicitat oficial date privind posibilele riscuri asociate acestui protest. După protest, am solicitate date, informații noi, evaluări privind celor care au generat acte de violență în Piața Victoriei. Cazan a avut la dispozitive resurse suplimentare, dar și jandarmi din București, Constanța, Craiova”, a mai spus Carmen Dan.