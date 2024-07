Ministrul Mediului, propunere fermă după ce Maria Diana a fost ucisă de urs. „Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie”

După tragedia în care o tânără de 19 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de un urs pe un traseu din Munții Bucegi, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat că va introduce noi strategii pentru a gestiona eficient populația crescută de urși. Iată ce spune acesta!

În România, în ultima perioadă, au avut loc incidente tragice în care urșii au părăsit habitatul lor natural și au intrat în contact cu oamenii sau i-au atacat. Fechet a accentuat că prioritatea autorităților este să protejeze natura și biodiversitatea, dar, mai important, să protejeze viețile oamenilor, subliniind că nu există nimic mai valoros decât aceasta.

Citește și: MESAJUL TRANSMIS DE CHELOO DUPĂ CE MARIA DIANA , O TÂNĂRĂ DE 19 ANI DIN IAȘI, A FOST UCISĂ DE URS ÎN JEPII MICI: ”SCHIMBAȚI LEGEA!”

Ministrul a afirmat că în urmă cu un an, la preluarea mandatului în Minister, a emis un ordin pentru reglementarea vânătorii de urși, în scopul prevenirii și gestionării atacurilor. Mai precis, ordinul a stabilit că poate fi vânat un contingent de 500 de urși. După consultări cu diverse instituții, inclusiv cu Academia Română, au fost autorizați aproximativ 220 de exemplare pentru vânătoare.

Mircea Fechet a admis că există o problemă evidentă cu numărul urșilor din România. Din acest motiv, în cadrul Consiliului de Mediu din acest an, a prezentat Comisiei Europene un document prin care a solicitat o analiză asupra necesității gestionării populațiilor de urși în țară.

Ministrul Mediului a asigurat că va elabora într-un timp scurt un proiect de lege care va impune gestionarea oricărui urs care se apropie, la o distanță pe care va fi definită, de un kilometru sau doi de orice așezare umană, cu scopul de a proteja viețile oamenilor.

Fechet a subliniat că, în viziunea sa, pe lângă alte inițiative complementare, trebuie să intervenim în cazul urșilor care pătrund în localitățile locuite și reprezintă o amenințare pentru viața oamenilor, fie că vorbim despre un oraș mare din România, cum ar fi Ploiești, sau un sat de munte din județul Alba.

„Eu cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să intre şi să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că în ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonuri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a mai explicat ministrul.