Minodora a făcut-o praf pe Bianca Rus: ”Nu poate să cânte nimic, se strofoacă!”

Minodora a numit trei artiste care, după părerea ei, nu prea au voce. Cu Bianca Rus a avut ceva aparte, la emisiunea ”Teo Show”, de la Kanal D.

Minodora a fost invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, iar acolo avea să fie supusă provocării: mănâncă unele preparate caudate sau răspunde unor întrebări…incommode, însă. (CITEȘTE ȘI: MINODORA, MĂRTURII CUTREMURĂTOARE DESPRE DURERILE AVUTE ÎNAINTE DE OPERAȚIA LA COLON: “ȚIPAM PRIN CASĂ, ÎMI VENEA SĂ MUȘC DIN PEREȚI”)

Dar, înainte să înceapă seria întrebărilor, Teo Trandafir, gazda emisiunii, i-a arătat cântăreței un material, în care Bianca Rus spunea că Minodora nu știe să se îmbrace. „Bianca Rus, fata asta care zice că nu știu să mă îmbrac. Important e să știi să cânți dacă tot ești artist și cu asta te ocupi. Fata aceasta îmi pronunță numele a doua oară pe ecrane. Am fost sunată acum 10 ani și mi-au spus că e o fată Bianca Rus care zice că eu nu știu să cânt sau ceva de genul acesta. Am întrebat cine este fata, pentru că nu o cunoșteam. Este a doua oară când îmi pronunță numele. O rog foarte tare să pună mâna să studieze, că cânte, nu poate să cânte nimic fata asta, se strofoacă de foarte mulți ani de zile să cânte”, a spus Minodora în direct.

Tot Minodora avea să mai spună că loc sub soare este pentru toți. „Eu mereu am spus că e loc sub soare pentru toată lumea și atât timp cât nu mă deranjează cineva e ok. Fata asta trebuie să știe de la mine, eu îmi asum treaba asta vizavi de ce vreau să spun, și mă pricep să cânt, pentru că am studiat, și trebuie să știe că un artist e artist dacă Dumnezeu i-a dat voce și dacă prin sângele lui curge voce. Dacă Dumnezeu ei nu i-a dat și prin sângele ei nu curge muzică, ea se chinuie de foarte mulți ani de zile. Dacă ar fi fost o persoană în banca ei, să își câștige bănuțul, nu m-ar fi deranjat. Dar ea îmi pronunță numele, Minodora, Minodora. Vreau să îi spun foarte clar că poate să se strofoace și să facă orice ar face în această viață, că dacă Dumnezeu nu îți dă, nu e”, a mai adăugat vedeta în vârstă de 43 de ani. (NU RATA: MINODORA, RĂPUSĂ DE PROBLEMELE MEDICALE: „NU ESTE UȘOR, DAR NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII”)

Apoi, Minodora avea să facă un „Top trei cântăreți din România care nu au voce dacă nu ar face playback”. „Bianca Rus se chinuie, mai este Roxana Nemeș, care nu cântă, e superbă, e frumoasă, dar are o charismă, o dulceață, dar nu e gâtul ce trebuie. Și mai este Laurette, Adriana Bahmuțeanu care a început să cânte… Și Laurette a încercat să cânte, dar nu e cântăreață”, a declarat Minodora în emisiune.

