Minodora, mărturii cutremurătoare despre durerile avute înainte de operația la colon: “Țipam prin casă, îmi venea să mușc din pereți”

Prezentă într-un platou de televiziune, celebra cântăreață a făcut mărturii cutremurătoare despre durerile pe care le-a avut înainte de operația la colon. La 42 de ani, Minodora este un exemplu de urmat pentru multe persoane. Și asta pentru că, după ce a purtat mai multe războaie cu kilogramele în plus, în sfârșit, a găsit secretul potrivit pentru ea și a ieșit învingătoare. În prezent, artista are o talie de viespe, iar greutatea ei se apropie de cea pe care o avea la 20 de ani.

Minodora, mărturii cutremurătoare dinainte de a se opera la colon

Minodora Mihon, așa cum se numește vedeta în buletin, a trecut prin operația delicată la colon în urmă cu trei săptămâni și, de curând, a povestit în cadrul unei emisiuni cât de greu i-a fost în perioada trăită înainte de a intra în sala de intervenții chirurgicale. Ea a ajuns pe mâna medicilor, după ce aceștia i-au descoperit fisuri la nivelul colonului din cauza problemelor cu constipația, pe care le-a avut de-a lungul anilor.

“Țipam în casă, mă urcam pe pereți. Nu mai știam ce să fac plângeam efectic, nu îmi mai găseam nicio poziție în pat, îmi venea să mușc din pereți”, a declarat Minodora în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

Potrivit dezvăluirilor sale, în unele dintre zilele în care a avut diferite evenimente, abia putea să își susțină spectacolele din cauza durerilor insuportabile.

Nu rata: Râzi cu lacrimi! Cum a ajuns, de fapt, Vali Vijelie să renunțe la celebra lui mustață. Vinovată este chiar Minodora!

Minodora, operație de micșorare a stomacului la începutul lui 2017

În urmă cu patru ani, cântăreața și-a tăiat stomacul… ajunsese să cântărească peste 100 de kilograme.

“Mâncam prin benzinării, luam anticoncepționale, m-am îngrășat de la ele vreo 15 kg, plus vreo 20, de la mâncare. M-am complăcut ani de zile. Sunt mâncăcioasă, pofticioasă, gătesc, nu am fost niciodată vreo slăbuță, am fost un pic mai robustă”, a povestit vedeta în urmă cu ceva timp.

Descoperă și: Am aflat secretul! Minodora a slăbit 40 kg cu picături pentru reducerea poftei de mâncare